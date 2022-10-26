Слабке місце США, – Ступак пояснив, чому росіяни розганяють вкид про "брудну" бомбу
Російські окупанти постійно придумують фейки, щоб дискредитувати Україну. Нещодавно вони почали горланити про "брудну бомбу". Так Кремль хоче надавити на "болюче місце" Сполучених Штатів Америки.
Про це 24 каналу розповів експерт Інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, "брудна" бомба – це болюче місце американських спецслужб вже більш ніж 10 років.
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США жорстко контролюють це питання
Як наголосив Ступак, американські спецслужби вже більш ніж 10 років мають головний біль у вигляді "брудної" бомби" Довгий час були певні побоювання, що терористи з Близького Сходу придбають ядерні відходи в одній з країн колишнього СРСР, зроблять з них бомбу та підірвуть в одному з міст США чи Європи.
Спецслужби витрачали безліч зусиль, грошей, щоб унеможливити передачу радіоактивних матеріалів по всьому світу. Агенти постійно працюють. Це як "червона шмата". Вони одразу на це кидаються,
– зазначив Ступак.
Він припускає, що у такий спосіб окупанти хочуть натиснути на Сполучені Штати, щоб ті переконали Україну сісти за стіл переговорів. Зрозуміло, що зараз росіянам потрібне певне перемир'я, щоб зібрати ресурси та через певний час продовжити війну.
Попри все, ця ідея виявилася абсолютно недієздатною. Захід жорстко відреагував на звинувачення окупантів щодо створення "брудної" бомби в Україні.
В росіян своя логіка – трафаретна, шаблонна, некреативна. Якщо їм здається, що ідея ідеальна, то вона на 100% не спрацює,
– підкреслив Ступак.
Ступак пояснив, навіщо росіяни поширюють фейки про "брудну бомбу": дивіться відео
Росіяни поширюють маячню про "брудну бомбу" в Україні: головне
- Ще 23 жовтня міністр оборони Росії Сєргей Шойгу почав надзвонювати до представників міноборони США, Франції, Британії та Туреччини. Там він кидався звинуваченнями в Україну, що вона нібито хоче застосувати "брудну бомбу".
- Президент України Володимир Зеленський наголосив – якщо Росія розповідає про такі речі, то щось подібне готує використати проти України. Міністр оборони України Олексій Резніков одразу запросив моніторингові місії ООН та МАГАТЕ та підкреслив, що для їхньої перевірки відкриті усі ядерні об'єкти.
- Франція, Велика Британія та США не повірили звинуваченням окупантів. А речник Державного департаменту США Нед Прайс наголосив, що Кремль отримає належну відповідь – незалежно від того, використає він "брудну бомбу" чи ядерну бомбу.
- Окупанти дійшли до того, що обговорювали це на закритому засіданні в Радбезі ООН. Однак вони не змогли надати жодних доказів, що Україна створює таку бомбу.