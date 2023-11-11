У Повітряних силах розповіли, чи буде Росія атакувати потужніше, ніж минулого року
Торік окупанти почали масовано обстрілювати Україну вже 10 жовтня. Цього року іще не було таких масованих атак по інфраструктурі всієї держави.
Хоча в Україні вже пізня осінь, поки що досить тепло і мінусові температури були тільки вночі. Імовірно, росіяни чекають на холоди, щоб гатити по українських енергооб'єктах. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону висловив свою думку щодо цього.
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Росія накопичує ракети
За словами речника ПС, минулого року росіяни витратили багато ракет – самих крилатих у них пішло понад тисячу за пів року, з вересня 2022 по березень 2023. Зараз, за даними ГУР, в окупантів близько 800 ракет, тобто значно менше. У цю кількість входять і крилаті, і балістичні.
Мова про високоточну, далекобійну зброю, без урахування С-300, "Оніксів", Х-31, Х-59 тощо,
– говорить Юрій Ігнат.
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Які прогнози
- У суботу, 11 листопада, росіяни вперше за понад 50 днів намагалися обстріляти Київ. Їм це не вдалося, і все ж цю атаку, на думку Андрія Юсова, зарано вважати початком атак по інфраструктурі. Це не перша комбінована атака, але зрозуміло, що росіяни не будуть попереджати про початок енергетичного терору.
- Останні два дні повітряні тривоги в Україні тривають майже по чотири години. Юрій Ігнат пояснює, що росіяни дозаправляють літак МіГ у повітрі, тож тривалість тривог значно збільшується. Але це підступна тактика ворога, адже цим вони ніби маскують інші тривоги, оголошені до або під час зльоту винищувача, – наприклад, загрозу від ударних дронів для конкретного регіону. І коли Повітряні сили дають відбій по МіГу, інші загрози можуть ще бути актуальними.
- Експерти вважають, що часті і тривалі підняття МіГів знищують українську економіку, адже кафе, магазини і салони змушені зупинитися. Це своєрідний мікроінсульт економіки. До того ж незрозуміло, куди саме полетять ракети "Кинджал", якщо тривога по всій країні.