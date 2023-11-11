У Повітряних силах розповіли, чи буде Росія атакувати потужніше, ніж минулого року

Торік окупанти почали масовано обстрілювати Україну вже 10 жовтня. Цього року іще не було таких масованих атак по інфраструктурі всієї держави.

Хоча в Україні вже пізня осінь, поки що досить тепло і мінусові температури були тільки вночі. Імовірно, росіяни чекають на холоди, щоб гатити по українських енергооб'єктах. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону висловив свою думку щодо цього.

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Росія накопичує ракети

За словами речника ПС, минулого року росіяни витратили багато ракет – самих крилатих у них пішло понад тисячу за пів року, з вересня 2022 по березень 2023. Зараз, за даними ГУР, в окупантів близько 800 ракет, тобто значно менше. У цю кількість входять і крилаті, і балістичні.

Мова про високоточну, далекобійну зброю, без урахування С-300, "Оніксів", Х-31, Х-59 тощо,

– говорить Юрій Ігнат.

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