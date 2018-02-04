Будни "ЛНР": самые дорогие и качественные товары тут – украинские

Луганск живет засветло, и рынок живет засветло. Вся жизнь сейчас в светлое время, как когда-то, когда не было еще всеобщей электрификации.

С утра и пораньше толпы стариков, мучаемые возрастной бессонницей спешат на рынок за самым свежим и с утра пораньше – то ли считая, что в это время нет людей, то ли просто потому что именно ранним утром они чувствуют себя увереннее.

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Рынок и жизнь на нем бурлит как суп под крышкой. Вам чего? И каждый, будьте уверены на 100%, найдет себе там что-то по своему бюджету и запросам. Хотя качество…

Ох и ах. Детские игрушки – китайские ширпотреб по местным ценам. Все одноразовое, рассыпающееся уже на следующий день. Есть белорусские товары. Если нашли, нужно брать – это лучше и прочнее, а пластмасса безопаснее и не так воняет.

Все же остальное имеет свою жизнеспособность ровно в момент дарения. А к подарку внуку нужны еще сладости, а еще нужен накрытый стол, нужны продукты, а это снова ох и ах почти до инфарктного состояния.

Рыба скумбрия по 135 рублей за кило с головами. Рыбина вытягивает по 50 рублей. Анчоусы, будь они не ладны, 100 рублей за кило. А еще майонеза нужно (70 рублей/500 грамм), мяса, сыра, ох-е.

Поэтому пока подарки внукам. С оглядкой и деньгами из платочка. И конфеты лучше раньше купить, пусть полежат. Конфеты от 170 рублей за кило до 600 самые затейливые. А ведь хочется внукам купить самого разного, пусть попробует – на то оно и детство.

А цены-то кусаются. Как раньше жили и на все хватало? Загадка. Сейчас игрушку хлипкую купить – фьюить 200-300 рублей и нету. А игрушка такая, что и полтинника не стоит – гэ, простите.

Откуда такие цены? Из чего их назначают? И хуже всего, что все такое вот – средней паршивости. Как будто хорошего нам не везут. Звезда пластмассовая на елку почти одноразовая и та 39 рублей. Хорошо, что игрушки не нужны, потому что шары от 90 рублей за стеклянный шар. Красиво, конечно, но ведь и дорого очень.

Это по каким таким доходам можно их покупать? Недавно услышала, что в Луганске живут сейчас или очень бедные, или очень богатые. Средней прослойки нет. Рынок, вероятно, для бедняков, кто в супермаркеты не ходит годами, а привычно выбирает подешевле. Интересно, что рынок и супермаркеты рядом. Только на рынок ходят те, кто из первой категории, а через дорогу в супермаркет идут за комфортом и статусом представители первой группы. Готовы платить наценку за статус, за благополучие, за дисконт.

А качество почти везде одинаковое. Украинский товар дороже всего и на первом месте, потом идут товары из Беларуси, а потом с отрывом идут продукты из России – сгущенка как вода, масло как пластилин. Может, это только нам такое везут? Может, где-то есть лучше качество и съедобнее продукты, но нам их везти смысла нет – по такой цене их здесь брать не будут. А кто ищет просто сгущенку, съест и такую. И рынок сама жизнь с утра. Люди, суета, разговоры, перебранка, вопросы, сетования, возгласы…

До обеда, а потом все идет на спад. Рынок мельчает. Люди прячутся до следующего утра. Чтобы снова с утра пораньше в старческой бессоннице рвануть покорять свой олимп, выискивая товары подешевле и свежее. В этом весь смысл жизни сейчас. Местный квест в перерывах за пенсионными вылазками.

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