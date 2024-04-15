Російські ракети над країнами НАТО: в ЄС пояснили, чи будуть захищати власне небо
В Єврокомісії заявили, що питання захисту неба безпосередньо стосується урядів держав-членів євроблоку.
Кожна з країн Євросоюзу має сама вирішувати, чи буде збивати російські ракети. Про це заявив речник Єврокомісії з питань зовнішньої політики Пітер Стано, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.
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Країни контролюють власний повітряний простір
Це гарне запитання для держав-членів. Європейський Союз не займається питаннями повітряного простору. Держави-члени контролюють свій власний повітряний простір для такого типу операцій. Тому ми не можемо це коментувати,
– сказав Пітер Стано.
Речник Єврокомісії також заявив, що Євросоюз надає Україні все, що треба для захисту від російської агресії.
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що вважає реальним сценарій, за якого американські системи ППО у Польщі зможуть захищати небо над заходом України. За його словами, це захистило б країни НАТО від "прильотів" на їхні території ракет чи російських дронів.
Ситеми Patriot для України: останні новини
- У вечірньому зверненні 13 квітня президент повідомив, що Німеччина передасть Україні додатковий Patriot та ракети до наявних систем. Уряд Німеччини заявив, що негайно передасть ще один ЗРК для відбиття російських обстрілів.
- Водночас раніше Володимир Зеленський розповів, щоб закрити Україну повністю, бажано мати 25 систем Patriot по 6 – 8 батарей в кожній.
- Міністр закордонних справ України заявив, що зараз у світі є 100 доступних систем Patriot. Наприклад, понад одна батарея може стояти на охороні порту чи аеродрому у сусідніх країнах. Дмитро Кулеба висловив сподівання, що найближчим часом нам вдасться отримати хоча б 7 додаткових батарей для ЗРК.
- Європарламент відмовився ухвалювати рішення щодо фінансування Ради ЄС. Там заявили, що це продовжуватиметься, аж поки Україні не дадуть системи Patriot. Ідеться саме про 7 батарей, про потребу в яких і говорив Дмитро Кулеба.