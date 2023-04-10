Чи залишилися в минулому масовані ракетні удари: військовий оцінив загрозу

Ще кілька місяців тому російська пропаганда рвала на собі волосся і волала про знищення енергетичної системи України. Однак все що їм вдалося знищити – це бюджет своєї держави, адже українська енергетична система витримала двобій з російськими ракетами.

Однак поки війна не закінчилася, загроза російських ракетних обстрілів в будь-якій точці України буде залишатися. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, офіцер запасу Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.

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Левін наголосив, поки триває повномасштабна війна з Росією, говорити, що масовані ракетні обстріли в минулому, не можна. До кожної повітряної тривоги потрібно ставитися вкрай серйозно.

Очевидно, що Росія програла зимову війну по спробі заморозити в українців. Тому вони будуть обирати цілі і думати для чого використовувати ракети,

– додав мовець.

Він зауважив, що довше немає масованих ракетних атак, тим більше Росіяни можуть накопичити ракет. Тому в якому разі не можна думати, якщо вже місяць не має ударів, то їх і не буде.

Потрібно бути готовими завжди

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що є імовірність масованого ракетного удару на Великдень 16 квітня.

Не обов'язково це стосується 16 квітня. Завжди потрібно розуміти, коли триває війна такого масштабу. Кожного дня, кожну годину безпосередньо на фронті, там, де воюють бійці немає таких періодів, коли чогось чекають. Там періодично все що завгодно може статися,

– наголосив Левін.

Він вважає, що психологічне налаштування має бути таке саме в кожної людини у тилу. Адже, як показала війна, цілі росіян можуть бути якими завгодно. Одна ракета може зруйнувати увесь будинок і призвести до травм чи загибелі багатьох людей.

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