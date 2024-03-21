Обвал акций Gucci

На фоне падения доходов в Азии, акции Kering, владеющей люксовым брендом Gucci, обвалились на 14%. Добавим, что Kering потянула вниз акции других брендов люксовых товаров, таких как LVMH и Hermes, хотя они остаются устойчивыми перед экономическими трудностями.

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После открытия торгов акции Kering оказались на последнем месте в индексе Stoxx 600.

Акции LVMH , Christian Dior і Hermes упали более чем на 2% в начале торгов, тогда как акции Burberry снизились на 5,7%.

, і упали более чем на 2% в начале торгов, тогда как акции снизились на 5,7%. Акции Kering 20 марта к 8:30 утра по лондонскому времени упали на 14,3%.

Интересно! Издание Bloomberg отметило, что падение акций Gucci стало самым большим для компании с 1992 года, снизив рыночную стоимость Kering на 7,6 миллиарда долларов.

Падение продаж

Также в компании предупредили о возможном падении продаж Gucci на 20% в І квартале из-за снижения прибыли в Азии. Это падение обусловило общее снижение доходов группы на 10% за первые три месяца 2024 года.