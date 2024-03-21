Обвал акцій Gucci

На тлі падіння прибутків в Азії, акції Kering, що володіє люксовим брендом Gucci, обвалились на 14%. Додамо, що Kering потягнула вниз акції інших брендів люксових товарів, таких як LVMH і Hermes, хоча вони залишаються стійкішими перед економічними труднощами.

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Після відкриття торгів акції Kering опинилися на останньому місці в індексі Stoxx 600.

Акції LVMH , Christian Dior і Hermes впали більш ніж на 2% на початку торгів, тоді як акції Burberry знизилися на 5,7%.

, і впали більш ніж на 2% на початку торгів, тоді як акції знизилися на 5,7%. Акції Kering 20 березня до 8:30 ранку за лондонським часом впали на 14,3%.

Цікаво! Видання Bloomberg зауважило, що падіння акцій Gucci стало найбільшим для компанії з 1992 року, знизивши ринкову вартість Kering на 7,6 мільярдів доларів.

Падіння продажів

Також у компанії попередили про можливе падіння продажів Gucci на 20% у І кварталі через зниження прибутків в Азії. Це падіння зумовило загальне зниження доходів групи на 10% за перші три місяці 2024 року.