Обвал акцій Gucci
На тлі падіння прибутків в Азії, акції Kering, що володіє люксовим брендом Gucci, обвалились на 14%. Додамо, що Kering потягнула вниз акції інших брендів люксових товарів, таких як LVMH і Hermes, хоча вони залишаються стійкішими перед економічними труднощами.
Читайте також Мрія чи реальність: чи можливе відновлення авіарейсів з України
- Після відкриття торгів акції Kering опинилися на останньому місці в індексі Stoxx 600.
- Акції LVMH, Christian Dior і Hermes впали більш ніж на 2% на початку торгів, тоді як акції Burberry знизилися на 5,7%.
- Акції Kering 20 березня до 8:30 ранку за лондонським часом впали на 14,3%.
Падіння продажів
Також у компанії попередили про можливе падіння продажів Gucci на 20% у І кварталі через зниження прибутків в Азії. Це падіння зумовило загальне зниження доходів групи на 10% за перші три місяці 2024 року.
Що відомо про GucciФранцузький дім моди належить конгломерату Kering (колишній Pinault-Printemps-Redoute (PPR)) і є другою найбільшою за обсягами продажів модною компанією після LVMH.
Також зауважимо, що конгломерат Kering не вийшов з Росії, а лише скоротив діяльність на ринку агресорки.