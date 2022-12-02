Как отмечают в Turbat, их спальник утеплен гусиным пухом и способен согреть даже при температуре -15 градусов Цельсия. В массовую продажу спальники бренда поступят в феврале следующего года, однако первые пробные образцы тестируют украинские военные на передовой.

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Победа львовского Turbat Ultar на ISPO Award

Как отметили во львовской компании, они получили ISPO Award – аналог "Оскара" в индустрии туристического снаряжения. Так, международная платформа ISPO отмечает наградой наиболее инновационные продукты в области снаряжения, одежды и обуви.

За нее (награду ISPO – ред. 24 канал) борются самые большие бренды – и мы первые из Украины, кто получил это отличие,

– отметили в Turbat.

Команда Turbat на ISPO Award / Фото Turbat

Жюри премии отметило спальник львовского Turbat за его легкость, компрессию, отталкивающие и согревающие свойства, удобное закрывание и открывание, а также отдельное открывание стенки для ног.

Умный ход молний с практичным дополнением для отдельного открытия спальника от колен. Это позволяет, например, перед сном иметь достаточно места, чтобы двигаться, не мерзнув через открытые места. Благодаря небольшому размеру упаковки его можно брать с собой в длительные поездки, экономя место. Верхнее утепление, отличные теплоизоляционные характеристики при малом весе,

– прокомментировало жюри премии украинский спальник.

Справка. ISPO – крупнейшая мировая ежегодная выставка outdoor-брендов, проходящая в Мюнхене. На ней производители одежды, обуви и снаряжения представят свои наиболее инновационные, технологичные и иногда даже революционные разработки.

К слову, идея и разработка спальника принадлежит программисту и путешественнику Максиму Перегинке – вместе с креативным директором львовского бренда Марьяном Стрильцевым они наработали трехсезонный спальник, который протестировали в высокогорье.

Продажи Turbat Ultar компания запустила накануне полномасштабного вторжения России – первую партию спальников в феврале 2022 года быстро раскупили.

Несмотря на путешественное назначение, многие спальники Ultar сейчас согревают и военных. Как и Макса – его автора, вставшего на защиту Украины с первых дней полномасштабной войны,

– добавили в Turbat.

Разработчик спальника использует его на фронте / Фото Turbat

Отметим, что материалы на новую партию спальников компания заказала в Японии. В продажу их планируется выпустить уже в начале 2023 года.

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