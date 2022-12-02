Як зазначають у Turbat, їхній спальник утеплений гусячим пухом і здатний зігріти навіть при температури у -15 градусів Цельсія. У масовий продаж спальники бренду надійдуть у лютому наступного року, проте перші пробні зразки уже тестують українські військові на передовій.

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Перемога львівського Turbat Ultar на ISPO Award

Як зазначили у львівській компанії, вони отримали ISPO Award – аналог "Оскару" в індустрії туристичного спорядження. Так, міжнародна платформа ISPO відзначає нагородою найбільш інноваційні продукти у галузях спорядження, одягу та взуття.

За неї (нагороду ISPO – ред. 24 канал) борються найбільші бренди – і ми перші з України, хто отримав цю відзнаку,

– зауважили у Turbat.

Команда Turbat на ISPO Award / Фото Turbat

Журі премії відзначило спальник львівського Turbat за його легкість, компресію, відштовхувальні та зігріваючі властивості, зручне закривання та відкривання, а також окреме відкривання стінки для ніг.

Розумний хід блискавок із практичним доповненням для окремого відкриття спальника від колін. Це дозволяє, наприклад, перед сном мати достатньо місця, щоб рухатися, не мерзнучи через відкриті місця. Завдяки невеликому розміру упаковки його можна брати з собою в тривалі поїздки, заощаджуючи місце. Верхнє утеплення, відмінні теплоізоляційні характеристики при малій вазі,

– прокоментувало журі премії український спальник.

Довідка. ISPO – найбільша світова щорічна виставка outdoor-брендів, що проходить у Мюнхені. На ній виробники одягу, взуття та спорядження презентують свої найбільш інноваційні, технологічні та подекуди революційні розробки.

До слова, ідея та розробка спальника належить програмісту і мандрівнику Максиму Перегінці – разом з креативним директором львівського бренду Мар'яном Стрільцівим вони напрацювали трисезонний спальник, який протестували у високогір'ї.

Продаж Turbat Ultar компанія запустила напередодні повномасштабного вторгнення Росії – першу партію спальників у лютому 2022 року швидко розкупили.

Попри мандрівне призначення, багато спальників Ultar зараз зігрівають і військових. Як і Макса – його автора, який став на захист України з перших днів повномасштабної війни,

– додали у Turbat.

Розробник спальника використовує його на фронті / Фото Turbat

Зауважимо, що матеріали на нову партію спальників компанія замовила в Японії. У продаж їх планують випустити вже на початку 2023 року.

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