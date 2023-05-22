Треба буде завершувати з Путіним: коли в Росії може спалахнути громадянська війна

Події, які відбуваються в Бєлгородській області, значно порушують спокій всередині Росії. Ймовірно, це передвісник громадянської війни.

Про це 24 Каналу розповів російський політтехнолог Марат Гельман. За його словами, росіяни налаштовані позбутися режиму диктатора Владіміра Путіна.

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Громадянській війні бути

Марат Гельман пояснив, що у складі української армії є російський легіон "Свобода Росії", головне завдання якого бути саме на території Росії із певних міркувань ЗСУ.

До того ж наразі йде війна. Бєлгородщина – територія, з якої злітають ворожі літаки для подальшого бомбардування України, теж бере у ній участь.

Чи можна це вважати громадянською війною? Напевно, зараз ще не можна, але рано чи пізно до цього дійде!

– наголосив він.

Тим паче українська армія планує звільнити свої території та не прагне захоплювати землі Росії.

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Що чекає на Росію

Росіяни прекрасно розуміють, що з Путіним і його режимом потрібно завершувати, бо вони ні до чого хорошого не приведуть.

Водночас ефективно зробити це можуть представники опозиції або воєнізовані легіони.

Я мріяв би, щоб це не було війною, щоб його просто знесли все, але я не виключаю, що це буде і війна теж,

– додав він.

У будь-якому разі росіяни у Бєлгородській області можуть відчути емоції, які переживали українці у перший день повномасштабного вторгнення.

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