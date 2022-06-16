"Чекаємо результатів до кінця дня": у КМДА триває голосування про дерусифікацію вулиць
У КМДА триває голосування за нові назви для вулиць столиці. Метою ініціативи є тотальна дерусифікація, спричинена повномасштабним вторгненням Росії в Україну.
Наразі мовиться про пошук нових назв для 296 об'єктів – проспектів, вулиць та площ. Про це 24 каналу розповів заступник КМДА Петро Оленич.
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Ми розробили цифровий інструмент прямої демократії, за допомогою якого кияни та українці можуть висловитися, обравши нові назви для вулиць, площ чи проспектів,
– зауважив заступник КМДА.
Спікер додав, що підготовкою нових назв займалося експертне середовище – лінгвісти, історики та інші науковці. Враховувалися історичні факти, мовні звичаї та національні традиції.
Як відбувається голосування
Голосування розміщене на платформі "Київ Цифровий". Взяти участь можуть не лише містяни, а й усі українці. Організатори пропонують залишити свій голос за допомогою банк-ID. Очікується, що голосування триватиме до 19 червня.
За попередньою інформацією, чимало українців вже зробили свій вибір – понад 1 мільйон осіб. Детальні результати розраховують отримати до кінця поточного дня. Після завершення голосування фахівці мають намір підготувати статистичні дані за регіонами.
Процес декомунізації в Україні: що відомо
- У Харкові знесли пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову. На його місці залишився лаконічний вислів – "Слава Україні".
- Мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив про необхідність перейменувати населені пункти, назви яких мають російськомовний характер. До прикладу, Арбузинка, Сєвєродонецьк, Южноукраїнськ, Южне, Переводчикове, Луч, Первомайськ.
- Дерусифікували й 5 станцій київського метро. Люди обрали назви, продиктовані новими реаліями та історичними передумовами: "Бучанська", "Василя Стуса", "Героїв України", "Варшавська" та "Ботанічна".
- У Дніпрі знесли пам'ятник дніпропетровським комсомольцям. Його відкрили у 2010 році біля Музею історію комсомолу.
- Радянську символіку знищили й у Луцьку. Зокрема, влада демонтувала меморіал Вічної Слави.
- У Конотопі знесли пам'ятник Пушкіну, а також – хочуть назвати вулицю на честь головнокомандувача ЗСУ Валеря Залужного.
- Київська міська рада прийняла рішення декомунізувати назву арки Дружби народів. Тепер скульптура називатиметься Арка Свободи українського народу.
- Міністр оборони Олексій Рєзніков запропонував замінити формулювання "Місто-Герой". на "Місто Героїв". Він переконаний, що потрібно позбавлятися від "рядянщини".
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Старт дерусифікації Києва! Українці масово голосують за нові назви вулиць: дивіться відео