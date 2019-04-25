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      Злой Одессит

      Чем рискует Лукашенко в игре с Россией?

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      Лукашенко начал опасную игру с Кремлем
      Лукашенко начал опасную игру с Кремлем / eurasia.expert

      Торговая война между Беларусью и Россией выходит на уровень, когда шутки совсем уж излишни. Ведь Минск, всего за несколько недель, нанес России удар на десятки миллионов долларов, что в условиях нехватки финансирования и санкционных ограничений не может остаться без внимания Кремля.

      Во-первых, речь идет приостановке поставок российской нефти, которая, по заявлениям "Белнефтехима", содержит соединения хлора в 20 раз превышающие нормы. По словам беларуской стороны, партия нефти, загрязненная хлором, поставила на грань технологического коллапса белорусские трубопроводы и НПЗ.

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      Во-вторых, начавшийся ремонт трубопровода "Ямал-Европа" вынудил "Газпром" перенаправить часть потоков через украинскую ГТС, увеличив транзит до 300 млн кубометров газа. Подобная ситуация ярко продемонстрировала, что без украинского транзита России в ближайшие годы никак не обойтись и, что если Беларусь и вовсе развернется на 180 градусов, то потери "мировой бензоколонки" уже буду составлять десятки миллиардов долларов.

      Россия находится в не самой выгодной позиции, ведь все эти годы она задабривала Минск кредитами, которые сама же и оплачивала. Но, помимо всего прочего, Беларусь привыкла и к льготным энергоресурсам от своего "брата", которые она не только могла пускать на внутренние нужды, но и которыми приторговывала, пополняя бюджет.

      Тем не менее, разыгрывать энергетическую карту со страной, которая сейчас только и может, что поддерживать свою жизнеспособность за счет экспорта нефти и газа, не самый лучший ход Минска. И Лукашенко в данном случае очень сильно рискует. Ведь если в ближайшее время не будет найден путь решения данного конфликта, он может и вовсе потерять страну. Как-никак, а создание "народных республик" на территории Беларуси намного дешевле обойдется Кремлю, чем регулярно подкармливать Минск или же риск потери нефтяного транзита через республику, приносящего ежегодно РФ $25 млрд.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини України Публікації Новини політики Новини Росії Новини Білорусі Олександр Лукашенко Газпром
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