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      Через ожеледицю у Львові сталося безліч аварії, травмувалися десятки людей: фото та відео негоди

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      Сильна ожеледиця у Львові / Varta1

      З ночі у Львові почав падати дощ і через мороз усе скувало кригою. Наслідки ожеледиці лякають: під травм-пунктами черги, а на дорогах – аварії і затори.

      Так, тільки в один із травм-пунктів міста до обіду звернулися понад сорок людей, у всіх – забої та переломи. Тож медикам додалося роботи.

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      Побільшало роботи і в комунальників – вони посипають піском тротуари і вулиці. А водії, які не встигли "перевзути" автівки, поспіхом міняють шини на зимові. Відтак, на шиномонтажах – теж черги.

      Машини просто сковзають на дорогах/ Відео Varta1

      А на дорогах – масові аварії. Так, на околицях Львова у кювет злетіла маршрутка.

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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Негода в Україні Новини України Авто 24 Аварії та ДТП Погода
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