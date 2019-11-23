Через ожеледицю у Львові сталося безліч аварії, травмувалися десятки людей: фото та відео негоди
З ночі у Львові почав падати дощ і через мороз усе скувало кригою. Наслідки ожеледиці лякають: під травм-пунктами черги, а на дорогах – аварії і затори.
Так, тільки в один із травм-пунктів міста до обіду звернулися понад сорок людей, у всіх – забої та переломи. Тож медикам додалося роботи.
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Побільшало роботи і в комунальників – вони посипають піском тротуари і вулиці. А водії, які не встигли "перевзути" автівки, поспіхом міняють шини на зимові. Відтак, на шиномонтажах – теж черги.
Машини просто сковзають на дорогах/ Відео Varta1
А на дорогах – масові аварії. Так, на околицях Львова у кювет злетіла маршрутка.
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