Після 22:00 6 вересня на Черкащині оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників, передає 24 Канал.

Що відомо про вибухи у Черкасах?

О 01:49 Повітряні сили повідомляли, що група дронів перебуває на Черкащині та рухається курсом на захід.

О 02:32 у Черкасах та на околицях міста чули вибухи. Там працювала ППО.

Монітори тим часом пишуть, що до 700 БпЛА росіяни планують атакувати Україну цієї ночі. Зазначається, що ворог продовжує запускати нові дронів з різних напрямків.

Вибухи цієї ночі вже чули на Запоріжжі. Терор міста окупанти розпочали ще надвечір 6 вересня, спричинивши пожежі та руйнування цивільних об'єктів. Відомо про 15 постраждалих, з яких 4 – госпіталізували.

Гучно було і в Харкові. Про ворожий дрон над містом повідомляв очільник ОВА Олег Синєгубов. Кілька разів від вибухів здригалися Київ і Дніпро.