Ворог атакував залізницю у Чернівецькій області: які наслідки

Російська армія вночі 23 травня атакувала Чернівецьку область ударними безпілотниками типу "Шахед". Стало відомо, що в регіоні була обстріляна залізниця.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

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Які наслідки атаки ворога по залізниці на Буковині

В Укрзалізниці зазначили, що внаслідок обстрілу пошкоджена залізнична інфраструктура.

Жертв і постраждалих серед працівників і пасажирів немає,

– наголосили у компанії.

Там також підкреслили, що потяги продовжують рух у зазначених направленнях.

Пізніше начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк повідомив деталі щодо цієї атаки. Він зауважив, що пожежа на залізничній станції в одному з районів області трапилась через падіння уламків безпілотника, який збила протиповітряна оборона.

"Пожежу оперативно локалізовано підрозділами ДСНС. Травмованих чи загиблих, на щастя, немає", – написав посадовець. Він також наголосив, що завдяки злагодженій роботі воїнів ППО на Буковині було знищено декілька ворожих цілей.

Варто зазначити, що у Чернівецькій області під ранок 23 травня було чутно вибухи кілька разів. До цього у регіоні оголошували повітряну тривогу через загрозу дронів-камікадзе типу "Шахед".

Окрім того, вибухи вранці було чутно й у Київській області. Там працювала ППО по ворожих безпілотниках, що рухалися у напрямку регіону.

Зверніть увагу: оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак – читайте в нашому телеграмі.

Раніше окупанти 12 травня атакували цивільний вантажний потяг у Донецькій області. Внаслідок удару по локомотиву машиніст зазнав уламкового поранення ноги. Його негайно госпіталізували, його життю нічого не загрожує.

До цього в Одеській області внаслідок атаки дронами-камікадзе загинула пара залізничників Віктор та Стела Басенки. Віктор був начальником вагонного депо, а Стела – комірницею на одеському вокзалі.