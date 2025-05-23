Ворог атакував залізницю у Чернівецькій області: які наслідки
- Російська армія атакувала залізницю в Чернівецькій області безпілотниками "Шахед", пошкоджено інфраструктуру.
- Жертв та постраждалих немає, потяги продовжують рух, пожежа виникла через падіння уламків безпілотника.
Російська армія вночі 23 травня атакувала Чернівецьку область ударними безпілотниками типу "Шахед". Стало відомо, що в регіоні була обстріляна залізниця.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.
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В Укрзалізниці зазначили, що внаслідок обстрілу пошкоджена залізнична інфраструктура.
Жертв і постраждалих серед працівників і пасажирів немає,
– наголосили у компанії.
Там також підкреслили, що потяги продовжують рух у зазначених направленнях.
Пізніше начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк повідомив деталі щодо цієї атаки. Він зауважив, що пожежа на залізничній станції в одному з районів області трапилась через падіння уламків безпілотника, який збила протиповітряна оборона.
Варто зазначити, що у Чернівецькій області під ранок 23 травня було чутно вибухи кілька разів. До цього у регіоні оголошували повітряну тривогу через загрозу дронів-камікадзе типу "Шахед".
Окрім того, вибухи вранці було чутно й у Київській області. Там працювала ППО по ворожих безпілотниках, що рухалися у напрямку регіону.
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Раніше окупанти 12 травня атакували цивільний вантажний потяг у Донецькій області. Внаслідок удару по локомотиву машиніст зазнав уламкового поранення ноги. Його негайно госпіталізували, його життю нічого не загрожує.
До цього в Одеській області внаслідок атаки дронами-камікадзе загинула пара залізничників Віктор та Стела Басенки. Віктор був начальником вагонного депо, а Стела – комірницею на одеському вокзалі.