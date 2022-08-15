Червоний Хрест двічі був у Оленівці: чи отримали доступ до українських полонених

Співробітники Червоного Хреста двічі відвідували українських полонених в колонії в окупованій Оленівці на Донеччині. Однак представники Червоного Хреста не мали змоги поспілкуватися з українськими полоненими віч-на-віч.

Червоний Хрест відвідав полонених після того, як їх перевели в Оленівку

Про це розповів речник Міжнародного комітету Червоного Хреста Олександр Власенко. За його словами, Червоний Хрест відвідав полонених через 2 – 3 дні після того, як їх туди перевели.

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До деяких людей ми маємо доступ і мали доступ. В Оленівці ми справді були два рази. Після того, як туди було переміщено військовополонених, це було буквально через 2-3 дні після їхнього перевезення в Оленівку,

– сказав Власенко.

Повідомляється, що візит Червоного Хреста був коротким та не відповідав чинним вимогам МКЧХ. Мета візиту полягала в тому, щоб привезти полоненим питну воду.

"Він не був згідно з усіма нашими правилами, коли ми маємо можливість подивитися всі приміщення, якими користуються військовополонені, поговорити з ними без свідків. Мета цього візиту була просто привезти туди питну воду, щоб забезпечити найнеобхіднішим на перший час", – розповів речник Комітету.

У Червоному Хресті ведуть переговори, щоб побачити полонених в Оленівці

Як повідомив Власенко, Червоний Хрест має доступ до деяких військовополонених та намагається тримати на контролі ситуацію з полоненими в Оленівці.

У Червоному Хресті хочуть побачити полонених в Оленівці та ведуть щодо цього переговори. Водночас Власенко зазначив, що прагнення Червоного Хреста побачити полонених в Оленівці є "каменем спотикання".

Речник Комітету розподілив полонених, яких утримують в Оленівці, на три категорії:

поранені, які переміщені в медустанов;

люди, які не постраждали внаслідок теракту 29 липня;

тіла загиблих людей.

Власенко наголосив, що Червоний Хрест має фахівців судово-медичної експертизи, які могли б проаналізувати причини трагедії в Оленівці.

Що відомо про теракт в Оленівці

росія 29 липня здійснила теракт в колонії окупованої Оленівки, де утримували українських військовополонених з "Азовсталі". В Офісі генпрокурора повідомили про те, що загинуло близько 40 людей та ще 130 отримали поранення. За даними Associated Press, загинуло 53 людини.

За попередніми висновками експертів, росіяни застосували під час теракту в Оленівці термобаричну зброю. Для вбивства росіяни могли використати реактивні піхотні вогнемети РПВ-А "Джміль".

За даними ГУР МО, за теракт відповідальні найманці з ПВК "Вагнера". Також в українській розвідці інформували, що теракт в колонії – не випадковість. Про це свідчить те, що 1 серпня в Оленівку мала приїхати комісія, щоб перевірити умови утримання військовополонених.

Відомо, що росія не допускає міжнародні організації до місця теракту в Оленівці та намагається сфабрикувати докази.

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