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      Чи затримували українського олігарха Фукса у Мексиці: бізнесмен дав коментар

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      Український олігарх Павло Фукс спростував інформацію про своє затримання у Мексиці
      Український олігарх Павло Фукс спростував інформацію про своє затримання у Мексиці / 1NEWS.COM.UA

      Український олігарх російського походження Павло Фукс переконує, що у Мексиці його ніхто не затримував і з прикордонниками у нього жодні проблеми не виникали. Водночас він підтвердив, що перебуває на території цієї північноамериканської країни.

      24 канал з посиланням на кількох українських журналістів повідомляв, що у Мексиці було затримано українського бізнесмена Павла Фукса та відбулося це після прильоту олігарха до аеропорту Канкун.

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      Водночас сам Фукс цю інформацію спростовує та назвав її феком, пише "Українська правда".

      Щоправда, він усе ж підтвердив, що перебуває на території Мексики, однак, за його словами, проблем із прикордонниками у нього не було.

      Також поширювалася інформація, що разом із Фуксом було затримано і народного депутата від "Народного фронту" Андрія Іванчука та співголову депутатської групи "Партія "Відродження" Віталія Хомутинніка.

      Щодо цього, Фукс не надав жодних коментарів.

      До слова, наприкінці березня 2018 року нардеп Вадим Рабінович у свої декларації за 2017 рік указав, що його дружина Ірина отримала від Павла Фукса понад 22 мільйона гривень (22453600 гривень). Ці кошти олігарх їй надав як гарантійний платіж за попереднім договором купівлі-продажу земельної ділянки.

      Теги: Новини України Новини політики Бізнес Мексика
      Джерело: 24 Канал
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