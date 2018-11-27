Чи зіграє "Шахтар" у Харкові матч Ліги чемпіонів після введення воєнного стану

Верховна Рада України проголосувала за введення воєнного стану в Україні. Діятиме він, зокрема у Харківській області. У самому ж Харкові 12 грудня свій матч Ліги чемпіонів має провести донецький "Шахтар".

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Однак у Міністерстві молоді та спорту України заявили, що запровадження воєнного стану жодним чином не відобразиться на проведенні матчу Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Ліон". Про це сповістив міністр Ігор Жданов.

"Указом Президента України не скасовуються жодні спортивні турніри національного та міжнародного рівня, що заплановані до проведення в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській, Вінницькій областях", – йдеться в повідомленні Жданова.

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При цьому міністр нагадав, що при проведенні масових спортивних заходів в даний час будуть посилені заходи безпеки.

Обмеження щодо проведення масових спортивних заходів можуть застосовуватися лише в разі наявності інформації про серйозну небезпеку для громадян, яка отримана від Служби безпеки України та правоохоронних органів,

– наголосив Жданов.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко заявляв, що воєнний стан жодним чином не зачепить права та свободи громадян України, а стосуватиметься здебільшого різних військових заходів, що у разі вторгнення дозволять швидше мобілізувати всі ресурси.



Натомість секретар РНБО Олександр Турчинов підкреслив, що у разі ескалації та посилення агресії з боку Кремля до громадян України все ж будуть застосовуватися певні обмеження.

Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за не ї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.