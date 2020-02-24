Чи зможе Україна наздогнати Польщу?

Україні потрібно 20 років, щоб наздогнати Польщу.

1. Деньги

Польша создала условия для привлечения огромных капиталов! Объем прямых иностранных инвестиций в Польшу ($273 млрд) и субсидий ЕС ($120 млрд) за историю независимости составили совокупно почти $400 млрд. За это же время ВВП Польши вырос на $500 млрд – с $85 млрд до $585 млрд. Только в 2018 году инвестиции в Польшу составили почти $15 млрд (в Украину $2,5 млрд), в том числе американские инвестиции в Польшу – более $43 млрд.

Читайте также: Есть идея: истории украинцев, которые нашли деньги для бизнеса

2. Почему Польше доверяют деньги, а Украине нет

Ответьте, вы будете инвестировать в проект:

– О котором знаете мало и только плохое?

– Который "не упакован", то есть у вас просто просят денег, но не говорят конкретно на что и почему это должно быть вам, как инвестору, интересно?

– Инициаторы которого постоянно ссорятся друг с другом и не могут договориться о целях своего проекта?

– Ну и о котором в прессе только негатив?

3. План

Польша системно принимала и выполняла 5-летние планы развития экономики в рамках 10-ти (иногда и 20-летних стратегий). Нет, это не плановая экономика, это комплекс мер правительства по ее стимулированию. Инвестору этот формат понятен, и он приходит. Срок реализации крупных проектов начинается от 3−5-ти лет. На меньше нет смысла заходить.

Глядя на Украину, какой горизонт планирования имеет инвестор? 3 года или 1 год? Украинский бизнес в среднем планирует на год. Можно ли в таком формате строить крупное производство?

4. Стратегия

Один из известных консультантов нашего премьера мне не раз говорил, что долгосрочные стратегии не возможны (!). Будто нельзя строить долгосрочные прогнозы в быстроменяющемся мире… Но эти так называемые консультанты путают прогнозирование с программированием. Например, бизнес-план – это не прогноз, а план развития, который строится на прогнозах и допущениях. И, к слову, этот консультант польского происхождения.

Теперь несколько примеров из той же Польши:

– Стратегия до 2030 года (документ 2013 года), стратегия устойчивого развития Польши до 2025 года (документ готовился в 2000-м году), национальная стратегия развития 2020.

С тех пор был создан пакет стратегий, документы, которые в настоящее время действуют, приняты. Также действует создание правовой базы для предлагаемых решений.

1) Стратегия инноваций и эффективности экономики (Министерство экономики).

2) Стратегия развития человеческого капитала (Министерство труда и социальной политики).

3) Стратегия развития транспорта (Министерство транспорта, строительства и морской экономики – современное Министерство инфраструктуры и развития).

4) Стратегия энергетической безопасности и окружающей среды (Министерство экономики) – еще не принята правительством.

5) Эффективная государственная стратегия (Министерство администрирования и оцифровки).

6) Стратегия развития социального капитала (Министерство культуры и национального наследия).

7) Стратегия устойчивого развития сельских районов, сельского хозяйства и рыболовства (Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов).

8) Стратегия развития системы национальной безопасности Республики Польша (Министерство национальной обороны).

9) Национальная стратегия регионального развития – районы города, сельские районы (Министерство регионального развития – сегодняшнее Министерство инфраструктуры и развития) – Стратегия находится во вкладке, посвященной этому.

10) Национальная стратегия регионального развития на 2010−2020 годы: регионы – города – сельская местность.

Концепция национального пространственного развития до 2030 года – совет министров Польши утвердил его 13 декабря 2011 года. Это самый важный документ, касающийся пространственного порядка Польши. Его стратегической целью является: эффективное использование пространства страны и ее разнообразных потенциалов развития для достижения конкурентоспособности, увеличения занятости и повышения эффективности государства, а также социальной, экономической и пространственной сплоченности в долгосрочной перспективе.

К слову, Украина, по оценкам UIF может догнать Польшу к 2030 году, только расти нам нужно не на 6% в год, а на 10%. И деньги для экономики здесь играют важнейшую роль. Но есть ли в Украине правители, способные мыслить стратегически и реализовать предложенный план?

Интересно: Как купить акции Apple, Google, Facebook или Tesla украинцам?