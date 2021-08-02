Тіло жінки знайшли 1 серпня. Патрульна поліція Дніпропетровщини підтвердила сам факт події. Проте жодних деталей не надала.

До теми У Львові 25-річний чоловік жорстоко вбив власну матір: тіло знайшли поліцейські

З квартири доносився неприємний запах

За даними "Днепр Оперативный", інцидент трапився на вулиці Олександра Поля, 29. У поліцію звернулася жінка і повідомила, що її мати і брат вже три дні не виходять на зв'язок. До того ж з їхньої квартири доноситься трупний запах.

Згодом поліцейські приїхали на місце події. Вони хотіли потрапити в квартиру, але зловмисник не відчиняв двері. Хоч сказав, що йому потрібна допомога.

Вбив кілька днів тому

Тоді на місце інциденту прибули рятувальники і слідчо-оперативна група. Вони зламали двері. Всередині приміщення був 41-річний чоловік. Він лежав на дивані, а навколо все було в крові. Біля нього на підлозі лежала 73-річна мати. На тілі в жінки виявили численні тілесні ушкодження.

Син неодноразово повторював, що вбив власну матір кілька днів тому. Також стало відомо, що зловмисник намагався вчинити самогубство. Чоловік різав руки і шию, намагався повіситися.

Зверніть увагу! Нещодавно на Київщині трапився схожий моторошний випадок. 33-річний чоловік вбив свою матір під час сварки. Він смертельно вдарив її гантеллю приблизно 20 разів. Потім зловмисник зателефонував у поліцію і сказав, що знайшов жінку вже мертвою. Доки правохоронці працювали на місці злочину, чоловік наклав на себе руки.