Це те, до чого має йти Україна, – Подоляк про причину відставки Джонсона
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що залишає свою посаду. Безумовно, рішення стало неабияким ударом для британців та українців.
Відставка Бориса Джонсона пояснюється внутрішньополітичною дисципліною Великої Британії. Це те, до чого ми маємо йти – до ідеальних моделей поведінки. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу сказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.
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Ще раз підкреслюю: не можна казати одне, робити друге, думати про третє, за спиною підписувати якісь сірі схеми й тому подібне,
– сказав він.
Відставка Джонсона – приклад для інших
Подоляк наголосив: Джонсон справді дуже цінна історична фігура для України. "Ми маємо це цінувати й назавжди закарбувати у своїй пам'яті, історичній пам'яті", – відзначив він.
Ці прізвища, зокрема Джонсона, потрібно поставити у ряд людей, які сьогодні допомагають нам вибороти право бути вільною, незалежною, суверенною державою. "І ми обов'язково це зробимо", – впевнений радник ОП.
З іншого боку, навіть дріб'язкові деталі змушують суспільство серйозно до цього ставитися. Саме тому воно є здоровим. І Британія є цьому красномовним прикладом.
"Навіть дріб'язок заважає суспільству дивитись позитивно на певних людей. Ми маємо це як приклад брати й, думаю, що ми візьмемо", – підсумував Подоляк.
Як відреагували на відставку Джонсона
- Президент України Володимир Зеленський сказав, що увесь український народ із сумом сприйняв новину про відставку британського лідера. Джонсон – справжній друг України, який з першого дня повномасштабного вторгнення продемонстрував рішучу позицію.
- Відставка Джонсона викликала бурхливу реакцію у мережі. Здається, потужну хвилю мемів вже не зупинити.
- На рішення відреагував і український шоубізнес. Зокрема, висловилися: Ольга Фреймут, Володимир Остапчук, Катя Осадча й Тарас Цимбалюк.
- Російський публіцист Андрій Піонтковський назвав Джонсона величною людиною. Він вражений дріб'язковістю західних політиків, які не розуміють масштаби того, що відбувається. Сьогодні в Україні вирішуються доля світу, доля XXI століття.
- Ексголова МЗС України Володимир Огризко сказав, що Джонсона вирізняє позиція – яка була, є і буде. Він наголосив: другого Джонсона, на жаль, немає.
Ексклюзивне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивіться відео