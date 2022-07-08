Це те, до чого має йти Україна, – Подоляк про причину відставки Джонсона

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що залишає свою посаду. Безумовно, рішення стало неабияким ударом для британців та українців.

Відставка Бориса Джонсона пояснюється внутрішньополітичною дисципліною Великої Британії. Це те, до чого ми маємо йти – до ідеальних моделей поведінки. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу сказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Ще раз підкреслюю: не можна казати одне, робити друге, думати про третє, за спиною підписувати якісь сірі схеми й тому подібне,

– сказав він.

Відставка Джонсона – приклад для інших

Подоляк наголосив: Джонсон справді дуже цінна історична фігура для України. "Ми маємо це цінувати й назавжди закарбувати у своїй пам'яті, історичній пам'яті", – відзначив він.

Ці прізвища, зокрема Джонсона, потрібно поставити у ряд людей, які сьогодні допомагають нам вибороти право бути вільною, незалежною, суверенною державою. "І ми обов'язково це зробимо", – впевнений радник ОП.

З іншого боку, навіть дріб'язкові деталі змушують суспільство серйозно до цього ставитися. Саме тому воно є здоровим. І Британія є цьому красномовним прикладом.

"Навіть дріб'язок заважає суспільству дивитись позитивно на певних людей. Ми маємо це як приклад брати й, думаю, що ми візьмемо", – підсумував Подоляк.

Як відреагували на відставку Джонсона

Ексклюзивне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивіться відео