Чому "мозолиться" тема зустрічі Зеленського і Путіна: аналітик назвав причину
Джерело:24 канал
Тема зустрічі очільників двох країн на найвищому рівні "мозолиться", починаючи з наступного дня, коли закінчився саміт у Парижі "нормандської четвірки" у грудні 2019 року.
З того часу триває риторична гра з боку Кремля, що "ми готові розмовляти з Україною, але тільки на наших умовах". Про це в коментарі 24 каналу розповів аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" Петро Бурковський.
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Дипломатична гра
За словами Петра Бурковського, російська позиція регулярно змінюється. Спочатку хтось з речників РФ каже: "Так, ми готові зустрітися з Україною". Через деякий час вони заявляють: "Ні, Україна не готова зустрічатися. Вона не йде на поступки, вона нічого не виконує, вона у всьому винна".
Є гра і з українського боку, з боку президента України і його радників, мовиться першочергово про голову ОП Андрія Єрмака. У 2019-2020 роках була така думка, що коли ми зустрінемося з Путіним, то ми зможемо все врегулювати. Уже зараз ілюзій таких немає, на щастя, але йде далі ця дипломатична гра, хто з ким зустрінеться, коли та на яких умовах,
– зазначив експерт.
Аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" Петро Бурковський / Фото Демократичних ініціатив
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Зустріч Зеленського і Путіна: що відомо
- Ще у квітні 2021 року Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Сході України.
- У відповідь Володимир Путін запропонував Володимиру Зеленському зустрітися з бойовиками.
- За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, українська сторона повністю готова до зустрічі, а Кремль її не хоче.
- Речник президента Сергій Никифоров повідомив, що президенти зустрінуться лише для того, аби обговорити Крим.
- На початку вересня Зеленський вкотре наголосив, що готовий до зустрічі. Однак у Путіна заявили, що обговорювати Крим і Донбас не будуть.