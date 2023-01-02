Була чітка причина: Гудков сказав, чому не сумнівався у наступі Путіна

Напередодні вторгнення Росії на нашу територію в Україні активно обговорювали таку можливість, але не вірили, що це може статися. Військові експерти вважали, що тими силами, які були накопичені біля нашого кордону, вторгнення нереально здійснити. Економісти зазначали, що для Росії війна матиме жахливі наслідки.

Владімір Путін чомусь вирішив, що з Україною він впорається швидко і розпочав війну. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, це була фатальна помилка очільника Кремля.

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Сподівався на розум та логіку

Опозиціонер зазначив, що ще за 10 – 11 місяців до початку війни він вважав її ймовірність є дуже високою.

Я не вірив в жодні навчання, а коли почали перекидати військових з Далекого Сходу, з Тихоокеанського флоту Росії, я зрозумів, що скоріше за все Путін зважиться на війну,

– згадав він.

Гудков тоді припускав, що Путін, можливо, завдасть удар по Півдню, а саме по Мелітополю. Ймовірно це буде удар з моря і суши.

"Я передбачав, що божевільні в Кремлі обов'язково на це зважаться, адже розумів, що вони одержимі одною жагою – укріпити свою владу, завдати шкоди народу України й не дати йому нормально жити. І через цей механізм зробити свою владу вічною", – підкреслив він.

За його словами, він не вірив, що вторгнення буде широкомасштабним – по всім напрямкам.

"Проте, я сподівався, що розум та логіка, розуміння реалій, які є у світі, можливі наслідки – все це змусить Путіна відступити", – пояснив співрозмовник.

Не передбачав, що дії ЗСУ будуть такими успішними

Гудков згадав, що 19 лютого в Болгарії відбулась його конференція, на яку приїхало багато поважних людей. Серед них його син Дмитро, а також Дмитро Потапенко, Леонід Гозман, Ілля Пономарьов і багато інших.

І крім нас з Гозманом ніхто не вірив в можливість війни. Нас всі переконували, що Путін не такий божевільний. Насправді він виявився навіть більшим божевільним, ніж ми думали,

– зауважив він.

Проте опозиційний політик тоді вірив в те, що Путін зав'язне в Україні і не досягне своєї мети.

"Я, можливо, не передбачав, що дії ЗСУ будуть до такої великої міри успішними, але в тому, що Путін програє не сумнівався. Для нього це буде гірше, ніж війна в Афганістані для Радянського Союзу. Ця божевільна авантюра закінчиться повним крахом путінського режиму. Я впевнений в цьому і сьогодні", – наголосив він

На його думку, неможливо фізично підкорити країну з 40 мільйонним населенням, яку б армію не мала Росія.

"Неможливо фізично утримати владу на гігантській території з величезним населенням. Я не розумів, як вони взагалі думали про остаточне підкорення України", – розповів Гудков.

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Фатальна помилка Путіна

Він зазначив, що Путін розпочав війну з тої причини, що його рейтинг пішов донизу. Йому потрібно було щось робити, щоб його не скинули. І тоді була потрібна переможна війна, яка б підняла рейтинг очільника Кремля.

"Всі ці вожді, фюрери, нацлідери завжди роблять колись фатальні помилки. І ця війна – фатальна помилка Путіна, яка призведе до його смерті, можливо не фізичної, політичної ж – безперечно. Незрозуміло, скількох людей він з собою забере в могилу. Але те, що він зробив рішучий крок до своєї могили, це безперечно", – зазначив Геннадій Гудков.

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