Чому партнери зволікають із наданням Україні Patriot: у Сухопутних військах назвали причини

Росія посилює масовані атаки по Україні. Водночас Повітряним силам ЗСУ бракує систем протиповітряної оборони та елементарних ракет до них.

Президент Володимир Зеленський відчайдушно намагається достукатися до партнерів, що українське небо заслуговує безпеки такої ж, як Ізраїль під час атаки Ірану. В етері 24 Каналу голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко сказав, чому партнери затягують з наданням систем ППО, зокрема ЗРК Patriot.

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Економічна складова

Засоби систем протиповітряної оборони, які отримала Україна, зокрема Patriot, шалено й ефективно себе зарекомендували на міжнародному військовому ринку. Вони в рази кращі за російські С-300, С-400 й навіть прототип С-500.

Раніше Росія була одним зі лідерів на ринку зброї, але зараз випала з нього. Багато країн відмовляються від російських видів озброєння, починаючи від танків й закінчуючи системами протиповітряної оборони. Однак це місце мусить хтось зайняти.

Тому багато країн вирішили притримати ці засоби, щоб продавати їх у країни, які поступово відмовлятимуться від російських систем. Це основна причина, чому зараз не продаються Patriot,

– мовив Тимочко.

Політичне питання

Західні політики штучно створюється ажіотаж щодо теми захисту українського неба, навмисно розповідають про свою активність та бажання допомогти, а потім прописують це у своїх передвиборчих програмах.

У такий спосіб політики додають собі рейтингів або взагалі вибудовують політичну програму цілих партій на передвиборчий період. Поготів цього року у світі відбудеться величезна кількість парламентських й президентських виборів. Всюди так чи інакше буде прикуте питання до України.

Наша влада постійного говорить про необхідність Patriot, тому це питання вже зрезонувало у світі. Водночас такий ажіотаж на конкретну продукцію завжди підвищує ціну і попит на неї,

– зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення, мабуть, вже кожен авторитетний політик говорив про ризик ядерного удару з боку Росії. Часто Україна чує про відмову щодо отримання певного виду озброєння, бо "Владімір Путін може вдарити ядеркою".

Однак на думку Тимочка, побоюються Заходу щодо Росії ще пов'язані з тим, що низка світових лідерів попали на гачок країни-агресора – корупційний, особисті вподобання, дискредитуючі моменти. Вони більше бояться появи таких матеріалів про них, аніж прямих ударів Путіна. Звичайно, визнати ніхто не схоче.

ППО для України