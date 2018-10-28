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      Чому дівчата шукають принців: коментар психолога

      640 Читать новость на русском
      Чому дівчата шукають принців
      Чому дівчата шукають принців / 4mama.ua

      Не дивно, що багато дівчат з дитинства мріють вийти заміж за принца, про якого чують у казках. Але якщо замислитись, часто ці персони – інфантильні примхливі хлопчики.

      Про це у коментарі 24 каналу розповіла психолог і сімейний консультант-медіатор, кандидат в транзактні аналітики у сфері психотерапії, фахівець з казкотерапії Марія Фабричева.

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      Навіщо потрібні принци? Тому що принц здається благородним хлопчиком, з хорошої сім'ї, з хорошим достатком. Це така проекція – якщо я буду поруч з принцом, то буду принцесою, тоді у мене відпадуть всі світові проблеми,
      – пояснила вона.

      Зі слів психолога, насправді, це психологічна гра. Часто такі казки закінчуються на весіллях, але потім починаються "драми, зіткнення з реальністю, неготовність принца нести відповідальність за сім'ю і шок у принцеси". Тому що принци ж не змінюються чарівним чином після весілля.

      Тож, щоб не потрапити у життєву пастку, потрібно відкинути сюжети казок та добре думати перед тим, як зробити остаточний вибір.

      Ексклюзивне інтерв'ю з психологом Марією Фабричевою читайте за посиланням.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: LifeStyle Здоров'я Психологія
      Джерело: 24 Канал
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