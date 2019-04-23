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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ

      Чому Львівська область підтримала Порошенка: пояснення Садового

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      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Getty Images

      Жителі Львова та області проголосували за чинного гаранта Петра Порошенка на виборах президента, оскільки хочуть, аби Україна вступила у ЄС і НАТО, а той на такому курсі наголошував неодноразово.

      Відповідно до даних ЦВК після підрахунку майже 100% протоколів на виборах президента чинного гаранта найбільше підтримали жителі Львівської області – понад 60%.

      Читайте також: Другий тур виборів Президента України-2019: як і за кого голосували в областях

      За словами мера Львова Андрія Садового, таку кількість голосів на Львівщині можна пояснити тим, що львів’яни та жителі області хочуть чіткий курс на ЄС і НАТО, а на цьому власне і наголошував Порошенко, пише "Громадське".

      Львів – найбільше українськомовне місто світу, і Львів дуже переживає. Ми хочемо, щоб Україна рухалася чітко курсом Європа –ЄС – НАТО, і напевно від Зеленського люди не отримували чітких меседжів. А Порошенко це говорив твердо: щодня та системно,
      — зауважив лідер "Самопомочі".

      За його словами, якщо Зеленський один із перших візитів зробить до Львова, і матиме відкриту розмову з львівським істеблішментом, то, цілком імовірно, "він матиме підтримку та розуміння".

      Водночас Садовий підкреслив, що "Самопоміч" у парламенті є готовою підтримувати ініціативи Зеленського як президента.

      "Позиція "Самопомочі" в парламенті є твердою. Ми будемо підтримувати всі закони, які будуть корисними для держави. Ми це робили впродовж всієї каденції, будемо робити до кінця цієї каденції. Треба служити людям, які тебе обирають. Якщо він хоча б на міліметр зійде з проукраїнського курсу, на нього чекає біда", – підсумував політик.

      Щодо поразки Порошенка у решті регіонів України у його штабі зазначили, що це відбулося через негативний для гаранта ефект дебатів і збільшення явки виборців Володимира Зеленського.

      Ставка на мобілізацію виборців на заході та дебати не виправдали наших очікувань. Явка значно посилилася на сході та на півдні. Ми розраховували, що ближче до Великодня люди приїдуть назад до України. Не знаємо, чи приїхали вони. Але більше, ніж у першому турі, не проголосувало,
      розповів заступник голови фракції "БПП" Сергій Березенко.

      Що відомо про вибори президента України-2019? Оскільки кожен із кандидатів не подолав бар’єр у 50% за підсумками голосування 31 березня, було оголошено другий тур. Його призначили на 21 квітня. До другого туру вийшли перші два місця, які посіли чинний президент Петро Порошенко (15,95%) і шоумен Володимир Зеленський (30,24%).

      Після підрахунку більшості голосів виборців, які проголосували у другому турі, у виборчих перегонах лідирує Володимир Зеленський – він набрав понад 70% голосів. Натомість Петро Порошенко суттєво від нього відстав, здобувши підтримку лише майже 25% виборців.

      Остаточні результати другого туру ЦВК має оголосити до 1 травня. Вже відомо, що комісія це зробить після Ведикодня. До 3 червня має відбутися інавгурація новобраного голови держави.

      Цього разу президента в Україні обирають всьоме. Відповідно до Конституції, пробуде новоспечений гарант на цій посаді щонайменше 5 років.

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Порошенко і Зеленський Результати виборів президента 2019 Андрій Садовий Самопоміч Новини Львова
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