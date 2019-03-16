Чому "Нафтогаз" заслуговує на високі зарплати: пояснення експерта

Уряд хоче розірвати співпрацю з "Нафтогазом" за чинним контрактом і створити новий. Одна із причин – зависокі зарплати і премії. Однак ніхто не згадав, що прибираючи ринкову зарплату для менеджменту, на місце професіоналів переважно приходять корупціонери.

Про це у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" розвів економічний експерт Сергій Фурса.

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"Так, дуже важко пояснити вчительці, яка отримує пару тисяч гривень, чому зарплата в 2 мільйони гривень є ринковою і справедливою. Але треба. Тому що інакше зарплата вчительки завжди буде мізерною. Тому що, поки ви не будете платити ринковий рівень для менеджменту, то ніколи не буде грошей для вчителів і лікарів. Поки державною компанією керують люди, які не цікавляться своїм рівнем офіційного доходу, ця сама державна компанія купує "Вишки Бойка", переплачуючи сотні мільйонів доларів", – наголосив експерт.

Фурса пояснив: "Поки ви платите пару тисяч гривень менеджменту, то цей менеджмент програє 11 мільярдів кубометрів газу в Стокгольмському арбітражі. А виграє їх Фірташ. Коли ви платите менеджменту не ринкову зарплату, він підписує під вашим чуйним керівництвом контракт з "Газпромом", який коштує країні десятки мільярдів доларів. Свою високу зарплату Коболєв (голова "Нафтогазу") окупив ще в перший рік. На сотні років вперед".

Ми всі акціонери "Нафтогазу". І нам вигідно платити високу зарплату менеджменту. Тому що такий менеджмент приносити компанії прибуток. І ми лише ділимося її частиною. З менеджментом. Якщо ж ми платимо копійки, то на посаду приходять або ідіоти (рідко), або корупціонери (часто). І це варто нам всім, акціонерам, мільярди доларів. Збитків,

– підкреслив аналітик.

За його словами, угода з високими зарплатами – очевидно вигідна. "Вони можуть собі дозволити це тільки в тому випадку, якщо розкажуть, як отримуючи мінімальні зарплати (політики – 24 канал), примудряються жити в особняках і витрачати мільйони. І скасовувати за це покарання. І якщо у них буде чесна відповідь, яку вони дадуть публічно, то може і менеджмент теж погодиться на низькі доходи, якщо ж вони дозволяють жити так добре", – підсумував Фурса.

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Відео повного відеоблогу Сергія Фурси "Фінансова грамотність" за 16 березня 2019