Чому правильно називати обмін полоненими у форматі 11 на 35: детальне пояснення Дейнеги

Україна і Росія 7 вересня провели обмін ув'язненими. Літаки доставили учасників обміну в аеропорти "Бориспіль" і "Внуково". У результаті обміну Україна отримала 11 політв'язнів та 24 полонених українських моряка. Обмін називають "35 на 35", однак все ж таки коректніше говорити про "11 на 35", адже моряків Україна мала отримати за рішенням Міжнародного трибуналу ООН.

Про це у своєму відеоблозі "Хроніки неоголошеної війни" розповів засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

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За його словами, представники влади називають цей обмін – "35 на 35", хоча насправді – це обмін у зовсім іншій пропорції.

Коректніше буде говорити про обмін у форматі 11 на 35. Ну тобто, практично, 1 до 3,

– сказав Дейнега.

"Чому? Та тому, що 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення про застосування тимчасових заходів у справі за позовом України до РФ, суд зобов'язав Росію звільнити захоплених моряків (24 українських моряка – 24 кнаал) і судна. РФ до 25 червня повинна була проінформувати суд про виконання наказу. Росія відмовилась. Повідомлялось, що можливим може бути застосування санкцій щодо російського майна після 6 вересня", – пояснив автор блогу.

Він додав, що затриманих моряків Росія мала б відпустити, щоб уникнути арешту своїх судів. Тим більше, що в березні були введені санкції ЄС, США, Австралії і Канади в зв'язку з російською агресією у Керченській протоці.

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"До речі, у подібній ситуації у 2013 році за позовом Нідерландів розглядалася справа Arctic Sunrise, тоді Росія теж відмовилася визнавати юрисдикцію трибуналу і звільняти захоплених екологів. Однак через деякий час все-таки звільнила. Тобто так чи інакше Росія змушена була виконати припис", – нагадав Дейнега.

Відео повного відеоблогу Віталія Дейнеги "Хроніки неоголошеної війни" за 16 вересня 2019



В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу



Повернені політв'язні / інфографіка 24 каналу