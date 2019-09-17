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      Чому правильно називати обмін полоненими у форматі 11 на 35: детальне пояснення Дейнеги

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      Повернені моряки
      Повернені моряки / 24 канал, Ростислав Лабенський

      Україна і Росія 7 вересня провели обмін ув'язненими. Літаки доставили учасників обміну в аеропорти "Бориспіль" і "Внуково". У результаті обміну Україна отримала 11 політв'язнів та 24 полонених українських моряка. Обмін називають "35 на 35", однак все ж таки коректніше говорити про "11 на 35", адже моряків Україна мала отримати за рішенням Міжнародного трибуналу ООН.

      Про це у своєму відеоблозі "Хроніки неоголошеної війни" розповів засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

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      За його словами, представники влади називають цей обмін – "35 на 35", хоча насправді – це обмін у зовсім іншій пропорції.

      Коректніше буде говорити про обмін у форматі 11 на 35. Ну тобто, практично, 1 до 3,
      – сказав Дейнега.

      "Чому? Та тому, що 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення про застосування тимчасових заходів у справі за позовом України до РФ, суд зобов'язав Росію звільнити захоплених моряків (24 українських моряка – 24 кнаал) і судна. РФ до 25 червня повинна була проінформувати суд про виконання наказу. Росія відмовилась. Повідомлялось, що можливим може бути застосування санкцій щодо російського майна після 6 вересня", – пояснив автор блогу.

      Він додав, що затриманих моряків Росія мала б відпустити, щоб уникнути арешту своїх судів. Тим більше, що в березні були введені санкції ЄС, США, Австралії і Канади в зв'язку з російською агресією у Керченській протоці.

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      "До речі, у подібній ситуації у 2013 році за позовом Нідерландів розглядалася справа Arctic Sunrise, тоді Росія теж відмовилася визнавати юрисдикцію трибуналу і звільняти захоплених екологів. Однак через деякий час все-таки звільнила. Тобто так чи інакше Росія змушена була виконати припис", – нагадав Дейнега.

      Відео повного відеоблогу Віталія Дейнеги "Хроніки неоголошеної війни" за 16 вересня 2019

      обмін полоненими
      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу

      обімн полоненими
      Повернені політв'язні / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Справи проти Порошенка: чи можуть ув'язнити п'ятого президента
      16 вересня
      4049
      Теги: Новини України Обмін полоненими Новини політики Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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