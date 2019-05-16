Чому Зеленському невигідна визначена дата інавгурації: пояснення політолога

Команда Володимира Зеленського не задоволена призначеною Верховною Радою датою інавгурації новообраного президента України. Чому 20 травня створило проблеми для "ЗЕкоманди" – в ефірі 24 каналу розповів політолог Олег Саакян.

На думку експерта, 20 травня – це вкрай не вигідна дата для Володимира Зеленського.

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"Міжнародні гості не встигнуть приїхати, буде представленість не в тому обсязі, в якому хотіли б. Організувати щось грандіозне за чотири дні теж буде дуже складно", – пояснив Саакян.

За його словами, команда Зеленського готувалась до інавгурації на вихідний день.

"Плани провести інавгурацію на вихідний день були пов'язані з вулицею, а саме, щоб люди могли зібратись. Тепер це понеділок – робочий день. По-перше, великої кількості осіб зібрати не вдасться, по-друге, перекривання вулиць може бути сприйнято вкрай негативно, а з цього починати власну президентську каденцію було б не дуже розумно", – додав гість політолог.