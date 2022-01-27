Данія надасть Україні гроші для стабілізації ситуації
Джерело:твітер Еппе Кофод
Дмитро Кулеба відвідав Данію з робочим візитом. Під час нього данський міністр закордонних справ запевнив українського колегу у підтримці Києва на тлі російської загрози.
Як Данія допоможе Україні
Кулеба прибув у Копенгаген 27 січня. Там він зустрівся з колегою Еппе Кофодом.
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Радий вітати міністра закордонних справ України в Копенгагені у скрутний час. Україна стикається з безпрецедентним нарощуванням військової могутності Росією.Закликаю Росію до деескалації,
– наголосив данський міністр.
Він додав, що Копенгаген надасть Україні гроші на стабілізацію ситуації та проведення реформ.
Реакція Кулеби
Очільник МЗС України зазначив, що майбутнє євроатлантичної безпеки тепер вирішується в Україні. Водночас Данія демонструє "справжнє лідерство, стоячи пліч-о-пліч з Україною в час підвищених загроз з боку Росії".
Як партнери допомагають Україні
- Міністерство оборони Польщі проводить консультації щодо передачі Україні зброї.
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- Канада передасть Києву 120 мільйонів доларів допомоги. Крім того, держава розглядає можливість постачання військового обладнання.
- За даними ЗМІ, США можуть відправити ЗСУ транспортні вертольоти, які придбали для афганських військових.
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Повний текст публікації Еппе Кофода у твітері:
"Радий вітати міністра закордонних справ України в Копенгагені у скрутний час.
Україна стикається з безпрецедентним нарощуванням військової могутності Росією.Закликаю Росію до деескалації.
Данія залишається непохитною у підтримці України, надасть додаткові кошти на стабілізацію, реформи".