У ДБР кажуть, що адвокати Порошенка намагаються політизувати судовий процес

У Держбюро розслідувань заявили, що адвокати Петра Порошенка намагаються політизувати судовий процес. Зокрема мовиться про заяви, які мали на меті надати справі "політичне забарвлення".

Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян заявила про те, що варто залишити політику – політикам, а факти – слідчим. Відповідну заяву оприлюднили на брифінгу 14 січня.

До теми Юристка розповіла про можливість затримання Порошенка після прибуття в Україну

У ДБР заявили, що захист Порошенка намагається політизувати справу

Тетяна Сапьян пригадала, що згідно з законодавством, підозрюваний зобов'язаний прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду. У ДБР розповіли, що:

органи слідства чекають на повернення Петра Порошенка для проведення процесуальних дій;

для проведення процесуальних дій; ухилення п'ятим президентом від виконання процесуальних обов'язків підозрюваного та від явки до суду, може розцінюватись як один з ризиків, що надасть підстави слідчому судді для ухвалення рішення "про застосування більш суворого запобіжного заходу".

У відомстві заявили, що мовиться про змагальний кримінальний процес, що чітко регламентований кримінальним процесуальним кодексом.

Сторона захисту, замість реалізації своїх процесуальних прав, намагається провести процес та перевести його у політичну площину та маніпулювати суспільною думкою,

– запевнили у ДБР.

У відомстві закликали захист діяти виключно в процесуальній площині.

До речі, Петро Порошенко заявив, що повернеться в Україну 17 січня вранці. Зокрема він прилетить у аеропорт "Жуляни" з Варшави.

У ДБР й раніше заявляли, що через втечу Петра Порошенка за кордон проситимуть найжорсткіший запобіжний захід. ​Адже політик ухилився від явки до суду та "поїхав у невідомому напрямку".

Сам Петро Порошенко придбав квитки з України 17 грудня 2021 року. Саме перед тим ДБР біля парламенту намагалось вручити політику підозру. Однак він фактично втік на авто.

У ДБР заявили, що політик придбав квитки вже після спроби вручення йому повістки, а не заздалегідь як запевняли адвокати.

Коротко про справу щодо Петра Порошенка

20 грудня Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. За даними слідчих ДБР, у 2014 – 2015 роках Порошенко використав свої повноваження президента, щоб незаконно припинити постачання вугілля з ПАР та на вимогу Росії він підписав контракт на постачання вугілля в Україну з окупованих територій Донбасу.

23 грудня 2021 року політика викликали на допит у ДБР. Проте він у відеозверненні заявив, що замість нього прийдуть адвокати. Справу Порошенко називає сфабрикованою.

Захист політика Ілля Новіков та Ігор Головань прийшли у ДБР та заявили, що зробили це, щоб почати діалог.

24 грудня ЗМІ написали, що Офіс генпрокурора хоче арештувати Порошенка та призначити заставу в розмірі 1 мільярд доларів.

Печерський суд заявив, що не отримував клопотання про затримання Порошенка.

Велике повернення Порошенка / Справу Татарова закрили – дивіться відео