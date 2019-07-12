ДБР здійснює обшуки, пов'язані з сигаретною компанією Philip Morris

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у будівлі ДФС та на митниці, пов'язані з дозволом компанії Philip Morris не сплачувати митний податок.

У ДБР повідомили, що перевіряють можливі незаконні дії Державної фіскальної служби, що призвели до втрати українським бюджетом 630 мільйонів гривень.

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Слідчі ДБР провели обшуки у будівлі відомства і на Харківській митниці та вилучили всі документи по цій справі.



Довідка: У 2015 році Харківська митна служба встановила для Philip Morris спеціальний митний режим, згідно з яким компанія звільнялася від митного податку на сировину, яка підлягала реекспорту.



У 2016 році термін спеціального митного режиму закінчився. Згодом Державна фіскальна служба поставила під сумнів правомірність надання компанії цього режиму та зобов'язала компанію сплатити усі митні податки за цей період у розмірі 635 мільйонів гривень, що включає донарахування ввізного мита, додаткове ввізне мито, ПДВ, штрафи та пені.



Після судових позовів та подання апеляцій до органів ДФС, Philip Morris подали заяву до Кабінету міністрів про інвестиційний спір. Після цього співробітники ДФС поступились, уклали мирову угоду та зняли з компанії зобов'язання сплачувати цю суму.