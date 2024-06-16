Байден і Трамп домовилися про правила дебатів: в CNN розповіли деталі

Чинний президент США Джо Байден та його попередник Дональд Трамп погодили умови дебатів, які повинні відбутися 27 червня. Так, CNN оприлюднив додаткові відомості про умови, узгоджені кампаніями двох кандидатів на пост очільника Сполучених Штатів щодо дебатів.

Нагадаємо, що в листопаді 2024 року у США пройдуть вибори, на яких оберуть нового президента країни. Підкреслимо, що це будуть 60 вибори глави Сполучених Штатів.

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Правила дебатів Байдена і Трампа

Дебати, які проведуть ведучі CNN Джейк Таппер і Дана Беш в Атланті 27 червня, стануть першою особистою зустріччю в кампанії 2024 року президента Джо Байдена та його попередника, Дональда Трампа.

Обидва кандидати прийняли запрошення телеканалу та погодилися з правилами та форматом дебатів, викладених у листах, надісланих телеканалом.

У CNN зазначають, що 90-хвилинні дебати включатимуть дві рекламні перерви.

Відомо, що обидва кандидати погодилися виступати на єдиному подіумі, а їхні місця на сцені будуть визначені підкиданням монети.

Також повідомляється, що мікрофони під час ефіру будуть вимкнені. Вони будуть по черзі вмикатимуться для кандидатів на час виступу.

Крім цього, у повідомленні зазначається, що в опонентів не буде можливості скористатися заготовленими нотатками, проте в їхньому розпорядженні будуть ручка, блокнот і пляшка води.

В CNN додали, що під час дебатів аудиторія буде відсутня, а представники передвиборчих штабів не зможуть спілкуватися зі своїм кандидатом.

За даними американського телеканалу, модератори "використовуватимуть всі інструменти, які є в їхньому розпорядженні, щоб забезпечити дотримання хронометражу та цивілізованої дискусії".

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Деталі про дебати між Байденом і Трампом: коротко