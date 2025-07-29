Дональд Трамп заявив, що розчарований Володимиром Путіним, який показав, що не зацікавлений у мирі. Тому він скоротив дедлайн для Росії, який раніше складав 50 днів, до 10 – 12 днів. На дії президента США впливає фактор Китаю.

Річ у тім, що Трамп не зацікавлений, щоб Україна була під контролем Китаю, який дозволяє Росії продовжувати війну. Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру громадської аналітики "Вежа", громадський діяч Валерій Клочок.

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Новий дедлайн для Росії

Валерій Клочок зазначив, що Трамп вимагає від Путіна припинити війну негайно. Раніше він проводив з ним телефонні розмови, велося спілкування між американською та російською делегаціями. Зараз американський лідер публічно заявляє про дедлайни для Росії.

Відомо, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія взяла до уваги заяву Трампа, але продовжить воювати. Це означає, що ворог не відмовляється від своєї стратегії і буде далі атакувати Україну. Кремль відповідає, що продовжить війну проти України, тому що їх підтримує Китай.

Це не лягає в концепцію Трампа, який проти того, щоб Україна перейшла під контроль Китаю. Тому що КНР сьогодні є ключовою фігурою, яка керує цими процесами, надаючи допомогу Росії або ні. Зрозуміло, що Пекін насамперед зацікавлений у підконтрольності тих регіонів, де багато рідкісноземельних мінералів в Україні,

– вважає громадський діяч.

За його словами, тому була підписана угода про надра, велика угода про співпрацю між Україною та США. Тому що Китай є монополістом у світі на постачання цих елементів усьому світу.

Є сподівання на те, що і в Китаї можуть відбутися внутрішні процеси. Адже не всі погоджуються з політикою Сі Цзіньпіна. Постійні розмови про те, що китайська економіка має далі розвиватися, знаходять певне негативне сприйняття навіть серед членів уряду.

Тому я зараз бачу, що заява Кремля – це заява Пекіна. Це спільна заява про те, що "ми воюємо далі". Наступний крок за Трампом,

– підкреслив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

До слова, політолог Ігор Рейтерович припустив, що скорочення дедлайну для Росії щодо укладання угоди пов'язане з Китаєм. За його словами, Дональд Трамп уклав вигідну угоду з Європою саме завдяки війні Росії проти України, а зараз він може використати цю війну як інструмент тиску на Китай.