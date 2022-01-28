"Деескалація можлива вже завтра": ЗМІ пишуть, що НАТО впевнений у ненападі Росії на Україну

28 січня 2022 , 14:33
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Джерело:

Euractiv

У НАТО переконані, що Росія все ж не наважиться розпочати повномасштабну війну з Україною. Водночас зазначають, що деескалація "можлива вже завтра".

Про це виданню Euractiv на умовах анонімності повідомило високопоставлене джерело у Північноатлантичному альянсі, яке представляє одну з країн-членів Євросоюзу в Брюсселі.

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Щоб вдертися у таку велику країну з такими Збройними силами, як Україна, Росії потрібні військові можливості, відмінні від тих, які зараз розгорнуті поблизу кордонів,
– сказав співрозмовник.

За словами чиновника, у сьогоднішній ситуації "існують варіанти зниження напруги вже завтра".

Росія стягує війська до кордонів України

Стягування російських військ до кордонів з Україною триває з жовтня 2021 року.

  • З того часу іноземні та українські розвідники повідомляють про загрозу вторгнення.
  • У ГУР МОУ згодом попередили, що країна-агресор може почати напад у січні – лютому.
Зверніть увагу! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Україна готова протистояти Росії: коротко

  • Очільник Міністерства оборони Олексій Резніков закликав громадян нашої держави не збирати ніяких "тривожних валізок". Адже Збройні сили України готові дати відсіч ворогові.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що не варто панікувати через скупчення російських військ поблизу кордонів України. Він наголосив, що ЗСУ готові дати відсіч ворогові.
  • Валерій Залужний заявив, що війна змусила українську армію змінитися. Наші Збройні сили пройшли складний шлях свого розвитку і сьогодні є однією з провідних армій світу.

До теми 6 місце в Європі: Україна піднялась у рейтингу найсильніших армій світу

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Автор: Олег Васьків