Услід за Пелосі: делегація Конгресу прибула на Тайвань

Делегація Конгресу США прибула 14 серпня на Тайвань з дводенним візитом. Вони зустрінуться з президенткою Цай Інвень.

Делегацію очолює сенатор Ед Маркі, якого супроводжують ще 4 політики. Зустріч з президенткою запланована на 15 серпня. Перед цим Тайвань відвідала спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі.

Раніше Китай розпочинає військові навчання біля Тайваню: держтелебачення показало відео

Демонстрація підтримки США

З Маркі приїхали члени Палати представників: Джон Гараменді, Алан Лоуенталь, Дон Бейер та Аумуа Амата Коулман Радеваген. Коли Китай посилює напруженість у регіоні військовими навчаннями, делегація ще раз демонструє Тайваню тверду підтримку Конгресу США.



Делегація Конгресу США приїхала на Тайвань / Фото з твітера

Крім президента, сенатори зустрінуться з іншими високопосадовцями, щоб обговорити американсько-тайванські відносини, регіональну безпеку, торгівлю та інвестиції, глобальні ланцюжки поставок, зміну клімату та інші важливі питання.



Візит триватиме 2 дні / Фото з твітера

Що відомо про візит Пелосі

Дивіться також – Пелосі прокоментувала свій візит на Тайвань: відео