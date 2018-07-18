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Dell готує ноутбук-трансформер: як він виглядатиме

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Dell готує ноутбук-трансформер
Dell готує ноутбук-трансформер / tomshardware.com

Компанія Dell працює над створенням нового портативного комп'ютера "два в одному" XPS 13. Пристрій працюватиме на апаратній платформі Intel.

Про це повідомляє tomshardware.com.

Інформація про ноутбук-трансформер з'явилася на чилійському сайті Dell.

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Як сказано в описі, новий пристрій буде оснащений 13,3-дюймовим сенсорним дисплеєм, який можна обертати на 360 градусів.

Ноутбук-трансформер від Dell

Ноутбук-трансформер від Dell

При цьому будуть доступні кілька модифікацій ґаджета: з роздільною здатністю 1920 × 1080 або 3300 × 1080 пікселів.

Пристрій будуть пропонувати у модифікаціях з процесорами Intel Core Y-Series сьомого покоління – чіпами Core i5-7Y54 (до 3,2 ГГц), Core i7-7Y75 (до 3,6 ГГц) і Core i5-7Y57 (до 3,3 ГГц). Також можна буде замовити установку процесора Intel Core Y-series восьмого покоління сімейства Amber Lake: це чіп Core i5-8200Y (до 3,9 ГГц) або Core i7-8500Y (до 4,2 ГГц).

Dell готує ноутбук-трансформер

Будуть доступні кілька модифікацій ноутбука

Ноутбук-трансформер отримає до 16 ГБ оперативної пам’яті та Тбайт вбудованого сховища.

У продаж пристрій надійде із операційною системою Windows 10. Ціну новинки та дату презентації наразі не розголошують.

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Теги: Ґаджети Техно Dell ноутбук
Джерело: 24 Канал
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