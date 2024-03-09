Демобілізовані строковики отримають відстрочку від мобілізації на рік

Строковики, яких звільнять у запас, отримають відстрочку від мобілізації на рік. Після того, як цей термін мине, їх також зможуть призивати до війська або вони самі мають можливість укласти контракт із ЗСУ.

Водночас наразі ніхто не буде називати точну кількість демобілізованих строковиків, оскільки в Україні оголошено режим воєнного стану. Про це заявив депутат від "Слуги народу" Олександр Федієнко в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Під час війни, воєнного стану про кількість тих строковиків, які будуть звільнені, ніхто не буде казати. Але, принаймні, на скільки я чув, це практично всі строковики, які виявили бажання звільнитися, бо є строковики, які все ж таки виявили бажання підписати контракт і залишитися,

– сказав Федієнко.

Депутат підкреслив, що після того, як рік відстрочки мине, строковики будуть підлягати мобілізації. Також вони зможуть підписати контракт з ЗСУ самостійно.

Демобілізація строковиків: що потрібно знати