Демонструє диво політичного виживання, – Фесенко про Шмигаля та його конкурентів
Джерело:24 канал
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль захищає свої інтереси всередині уряду. Він бачить потенційних конкурентів.
Про це в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі сказав політолог Володимир Фесенко. Він зазначив, що ризики відставки для Шмигаля можуть виникнути у 2022 році.
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"Тут теж специфічна закономірність. Коли кажуть про якогось прем'єра, що він слабкий і довго не протягне, що через кілька місяців чи рік його звільнять, але людина тримається. Така історія свого часу була з Гройсманом. Щороку пророкували, але він протримався понад 3 роки. Він за терміном перебування на посаді другий після Азарова", – розповів Фесенко.
Шмигаль за нинішніх умов демонструє дива політичного виживання. Як мінімум, до кінця 2021 року він точно протримається, але ризики цієї зими будуть і для нього достатньо серйозні,
– додав він.
Кадрові зміни в уряді: коротко
- Міністр оборони Андрій Таран 2 листопада написав заяву про відставку. Верховна Рада 3 листопада проголосувала за його звільнення.
- Замість Тарана очолити Міноборони може Олексій Резніков, який донедавна був міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. За його звільнення проголосували 329 нардепів.
- Міністеркою з питань реінтеграції окупованих територій може стати Ірина Верещук. Вона заявила, що отримала пропозицію особисто від Володимира Зеленського й сприйняла її як наказ.
- Верховна Рада відправила у відставку з посади першого віцепрем'єра – міністра економіки Олексія Любченка. Згодом у нього відбулись обшуки.
- Посаду втратив і віцепрем'єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.
- Романа Абрамовського, який обіймав посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з червня 2020 року, теж відправили у відставку.