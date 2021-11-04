Демонструє диво політичного виживання, – Фесенко про Шмигаля та його конкурентів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль захищає свої інтереси всередині уряду. Він бачить потенційних конкурентів.

Про це в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі сказав політолог Володимир Фесенко. Він зазначив, що ризики відставки для Шмигаля можуть виникнути у 2022 році.

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"Тут теж специфічна закономірність. Коли кажуть про якогось прем'єра, що він слабкий і довго не протягне, що через кілька місяців чи рік його звільнять, але людина тримається. Така історія свого часу була з Гройсманом. Щороку пророкували, але він протримався понад 3 роки. Він за терміном перебування на посаді другий після Азарова", – розповів Фесенко.

Шмигаль за нинішніх умов демонструє дива політичного виживання. Як мінімум, до кінця 2021 року він точно протримається, але ризики цієї зими будуть і для нього достатньо серйозні,

– додав він.

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