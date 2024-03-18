Загинув, рятуючи інших: на Одещині поховали вогнеборця Дениса Колеснікова, якого вбила Росія

15 березня вранці окупанти завдали цинічний удар по Одесі. Ця атака забрала життя 21 людини, серед них був і рятувальник – Денис Колесніков.

Чоловік одним із перших прибув на місце ворожого удару для ліквідації його наслідків. Втім, вже за кілька хвилин країна – агресорка повторно вдарила по місту. Рятувальник отримав поранення, які були несумісні з життям.

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Врятувати не змогли

18 березня на Одещині відбулася церемонія прощання із співробітником ДСНС Денисом Колесніковим.

Рятувальника в останню путь провели його колеги. Також віддати шану Герою прийшли сотні людей: рідні, близькі, колеги, друзі, знайомі та усі небайдужі.

У ДСНС пригадуть той чорний день 15 березня і визнають, що неможливо передати словами, що довелося пережити надзвичайникам, які намагалися врятувати один одного.

Нам невимовно боляче. Це непоправна втрата. Частина нашої родини, частина нас,

– йдеться у повідомленні відомства.

Прощання із вогнеборцем Денисом Колесніковим / Фото ДСНС

Відомо, що Денису Колеснікову було усього 29 років. Чоловік працював водієм – вогнеборцем.

Церемонія прощання із рятувальником: відео ДСНС на Одещині

Ще одна непоправна втрата у лавах надзвичайників

Вже наступного дня після того, як російські війська вчинили жахливий злочин проти одеситів, стало відомо про ще одну жерту серед рятувальників. У лікарні від важких поранень помер 39-річний пожежник Віталій Алімов. Медики зробили усе можливе, аби врятувати Героя. Колеги по роботі кажуть, що у їхній пам'яті рятувальник залишиться "як гарний друг, чуйна та добра людина та професіонал своєї справи".

Удар по Одесі 15 березня: що відомо