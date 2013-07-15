Денис Шмигаль є рекордсменом перебування на посаді прем'єр-міністра України. Вже у липні цього року він може отримати нову посаду в Кабміні та очолити Міністерство оборони.

Коротку біографію та цікаві факти про прем'єра Дениса Шмигаля – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Де здобув освіту?

Денис Шмигаль народився та навчався у Львові. Вищу освіту також отримав у рідному місті.

Так, у 1997 році Шмигаль отримав червоний диплом інженера-економіста в Державному університеті "Львівська політехніка".

У 2003 році йому присвоїли науковий ступінь кандидата економічних наук. Він захистив дисертацію з регіональної економіки та розміщення продуктивних сил.

Також Шмигаль стажувався і навчався за кордоном, зокрема у Німеччині за програмою підготовки менеджерів за програмою міністерства економіки та енергетики Німеччини.

Яким був кар'єрний шлях?

Ще будучи студентом Денис Шмигаль працював менеджером у ТОВ "О’Кей" та бухгалтером у відділі неторгових операцій валютного управління АК "Електронбанк".

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У 2000-х роках займався бізнесом та працював на керівних посадах у різних львівських компаніях та заводах.

Вже у 2009 році став керівником департаменту економіки, інвестицій, промисловості та торгівлі у Львівській ОДА. Через 2 роки почав керувати громадською організацією "Інститут регіонального розвитку".

У 2014 році Шмигаль працював заступником обласного управління Фіскальної служби. За кілька років звільнився і пішов віцепрезидентом та гендиректором компанії "Львівхолод" – мережі магазинів "Рукавичка".

У січні 2018 року Шмигаль зайняв крісло директора Бурштинської ТЕС – найбільшого в регіоні виробника електроенергії, що належить холдингу олігарха Ріната Ахметова. Підприємство розташоване в Івано-Франківській області.

Як розпочиналася політична діяльність?

Шмигаль у 2014 році балотувався у народні депутати Верховної Ради по виборчому округу №121 (Львівська область). Він був самовисуванцем, не належав до жодної з партій. Кандидат у нардепи отримав найменшу підтримку виборців серед конкурентів – лише 188 голосів.

У 2015 році він також балотувався до Львівської облради від партії "Народний контроль".

У червні 2019 року Шмигаль став одним з трьох кандидатів на посаду Львівської ОДА. Проте на цю посаду президент Володимир Зеленський призначив юриста Маркіяна Мальського.

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Денис Шмигаль під час призначення Мальського головою Львівської ОДА

Що відомо про роботу на посаді голови Івано-Франківської ОДА?

Під час представлення Мальського у Львові, Зеленський заявив, що призначить Дениса Шмигаля очільником Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Вже 2 серпня глава держави представив Шмигаля в Івано-Франківську і назвав його дуже потужним менеджером.



Денис Шмигаль з президентом Володимиром Зеленським / фото з фейсбука

Шмигаль відпрацював на посаді 6 місяців. Наприкінці грудня він прозвітував перед Зеленським про соціально-економічний розвиток регіону за 100 днів його роботи:

в області відремонтували 540 кілометрів доріг;

триває відновлення мостів. Майже тисяча з них перебуває у незадовільному стані;

регіон отримав 5 нових авто швидкої допомоги;

планується ремонт дитячих садків і шкіл, кошти на які візьмуть з Держфонду регіонального розвитку;

придбано 94 квартири для учасників АТО/ООС;

триває реконструкція аеропорту в Івано-Франківську, яку планують завершити за 2,5 роки;

запроваджено тотальний електронний облік деревини, від чіпування до аукціонів.

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Якими були досягнення за час роботи в Мінрозвитку громад?

4 лютого парламент проголосував за призначення Шмигаля віцепрем’єром – міністром розвитку громад і територій. Це відбулося після звільнення з відповідної посади Альони Бабак.

Ключові напрямок і пріоритет Мінрегіону вже у цьому році – завершити реформу територіально-адміністративного устрою. Радий доєднатися до команди Олексія Гончарука. Дякую за довіру президенту і народу України,

– заявив у день свого призначення Шмигаль.

Чиновник додав, що в Кабміні приділяв увагу трьом основним напрямкам роботи:

завершенню децентралізації;

реформі ЖКГ;

реформуванню будівельної сфери.

На посаді віцепрем'єра та міністра розвитку громад і територій Шмигаль пропрацював рівно місяць. Тому говорити про серйозні результати його роботи – важко.

Що відомо про призначення главою уряду?

Денис Шмигаль став прем'єр-міністром України 4 березня 2020 року. Його кандидатуру на розгляд Верховної Ради вніс президент Володимир Зеленський, а народні депутати підтримали це рішення 291 голосами "за".

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Сам Шмигаль перед призначенням наголосив, що буде виконувати на посаді прем'єра ті завдання, які президент Зеленський ставив перед попереднім Кабміном.

Ніхто з нас не прийшов на десятиліття, кожен із нас усвідомлює відповідальність. Очікування громадян величезні, терпіння закінчується, реформи потрібні на вчора, результат потрібен сьогодні,

– сказав Шмигаль.

Також політик назвав головні виклики та плани роботи уряду під його керівництвом:

продовження децентралізації;

створення сприятливого інвестиційнго клімату;

здобуття енергоефективності;

посилення економічного блоку: розбудова промисловості, аграрного сектору та інфаструктури;

покращення якості медицини та освіти, підвищення рівня інформування українців;

переглянути бюджет на 2020 рік – виплати та пенсії;

зменшити видатки на посадовців;

погасити заборгованість перед шахтарями;

зміцнення національної безпеки та оборони;

завершення війни на Донбасі та повернення анексованого Криму.

Дивіться відео промови Дениса Шмигаля:

Що вказано у декларації Шмигаля?

Декларацію Шмигаль подавав 4 березня 2020 року перед призначенням на посаду прем'єр-міністра України. У ній вказано дані за 2019 рік.

Шмигаль у 2019 році заробив 3,4 мільйони гривень. З них 230 тисяч становила зарплата на посаді голови Івано-Франківської ОДА, ще понад 3 мільйони – зарплата директора Бурштинської ТЕС та за сумісництвом консультанта у ТОВ "ДТЕК Східенерго".

Окрім того, родина Шмигалів тримав у готівці 235 тисяч доларів.

Нерухомість Шмигаля та його сім'ї:

Житловий будинок площею 215 квадратних метрів у Львові;

гараж площею 15,9 метра квадратних у Львові;

2 земельні ділянки площами 151, 458 метрів квадратних у Львові

земельна ділянка площею 2200 метрів квадратних у селі Хоросниця, що в Мостиському районі на Львівщині.

нежитлова будівля площею 417,2 метра квадратних у Кам'янці-Бузькій на Львівщині.

Що цікаво, сам Шмигаль не має автомобілів.

Водночас вже за 2024 рік Шмигаль задекларував 1 мільйон 160 тисяч гривень. Своїм єдиним джерелом доходу він вказав зарплату.

Цікаво, що його дружина, Катерина Шмигаль, задекларувала 8,5 мільйона гривень доходів у 2024 році. Зокрема:

7,4 мільйона гривень – дохід від підприємницької діяльності;

35 тисяч гривень – пенсія;

24 тисячі гривень – зарплата;

994 тисячі гривень – дохід від відчуження рухомого майна. (Ймовірно, йдеться про автомобіль Land Rover 2016 року випуску, який був у попередній декларації)

Крім того, у 2024 році вона заснувала власну компанію "Кадіс УА". Основний вид діяльності – "Надання в оренду й експлуатацію нерухомості".

Шмигаль зберігає 140 тисяч доларів готівкою та 207 тисяч гривень у банку. Дружина Катерина також має відкладені кошти. Мовиться про 242 тисячі доларів і 254 тисячі гривень готівкою, а також 626,9 тисячі гривень на двох рахунках у банку. Зауважимо, що Шмигаль також вказав у декларації збереження його доньки Софії – понад 3 тисячі гривень. Також Шмигаль з дружиною мають по одній земельній ділянці (2200 квадратних метрів кожна) у селі Хоросниця у Львівській області. Катерина Шмигаль також володіє земельною ділянкою (151 квадратний метр), будинком (215,9 квадратного метра) та гаражем (17,7 квадратного метра) у Львові. Ще одна земельна ділянка у Львові належить їй на 25% (площа 458 квадратних метрів).

Дивіться відео сюжету 24 Каналу про призначення Дениса Шмигаля прем'єр-міністром:

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