Коротку біографію та цікаві факти про прем'єра Дениса Шмигаля – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Де здобув освіту?
Денис Шмигаль народився та навчався у Львові. Вищу освіту також отримав у рідному місті.
Так, у 1997 році Шмигаль отримав червоний диплом інженера-економіста в Державному університеті "Львівська політехніка".
У 2003 році йому присвоїли науковий ступінь кандидата економічних наук. Він захистив дисертацію з регіональної економіки та розміщення продуктивних сил.
Також Шмигаль стажувався і навчався за кордоном, зокрема у Німеччині за програмою підготовки менеджерів за програмою міністерства економіки та енергетики Німеччини.
Яким був кар'єрний шлях?
Ще будучи студентом Денис Шмигаль працював менеджером у ТОВ "О’Кей" та бухгалтером у відділі неторгових операцій валютного управління АК "Електронбанк".
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У 2000-х роках займався бізнесом та працював на керівних посадах у різних львівських компаніях та заводах.
Вже у 2009 році став керівником департаменту економіки, інвестицій, промисловості та торгівлі у Львівській ОДА. Через 2 роки почав керувати громадською організацією "Інститут регіонального розвитку".
У 2014 році Шмигаль працював заступником обласного управління Фіскальної служби. За кілька років звільнився і пішов віцепрезидентом та гендиректором компанії "Львівхолод" – мережі магазинів "Рукавичка".
У січні 2018 року Шмигаль зайняв крісло директора Бурштинської ТЕС – найбільшого в регіоні виробника електроенергії, що належить холдингу олігарха Ріната Ахметова. Підприємство розташоване в Івано-Франківській області.
Як розпочиналася політична діяльність?
Шмигаль у 2014 році балотувався у народні депутати Верховної Ради по виборчому округу №121 (Львівська область). Він був самовисуванцем, не належав до жодної з партій. Кандидат у нардепи отримав найменшу підтримку виборців серед конкурентів – лише 188 голосів.
У 2015 році він також балотувався до Львівської облради від партії "Народний контроль".
У червні 2019 року Шмигаль став одним з трьох кандидатів на посаду Львівської ОДА. Проте на цю посаду президент Володимир Зеленський призначив юриста Маркіяна Мальського.
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Денис Шмигаль під час призначення Мальського головою Львівської ОДА
Що відомо про роботу на посаді голови Івано-Франківської ОДА?
Під час представлення Мальського у Львові, Зеленський заявив, що призначить Дениса Шмигаля очільником Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
Вже 2 серпня глава держави представив Шмигаля в Івано-Франківську і назвав його дуже потужним менеджером.
Денис Шмигаль з президентом Володимиром Зеленським / фото з фейсбука
Шмигаль відпрацював на посаді 6 місяців. Наприкінці грудня він прозвітував перед Зеленським про соціально-економічний розвиток регіону за 100 днів його роботи:
- в області відремонтували 540 кілометрів доріг;
- триває відновлення мостів. Майже тисяча з них перебуває у незадовільному стані;
- регіон отримав 5 нових авто швидкої допомоги;
- планується ремонт дитячих садків і шкіл, кошти на які візьмуть з Держфонду регіонального розвитку;
- придбано 94 квартири для учасників АТО/ООС;
- триває реконструкція аеропорту в Івано-Франківську, яку планують завершити за 2,5 роки;
- запроваджено тотальний електронний облік деревини, від чіпування до аукціонів.
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Якими були досягнення за час роботи в Мінрозвитку громад?
4 лютого парламент проголосував за призначення Шмигаля віцепрем’єром – міністром розвитку громад і територій. Це відбулося після звільнення з відповідної посади Альони Бабак.
Ключові напрямок і пріоритет Мінрегіону вже у цьому році – завершити реформу територіально-адміністративного устрою. Радий доєднатися до команди Олексія Гончарука. Дякую за довіру президенту і народу України,
– заявив у день свого призначення Шмигаль.
Чиновник додав, що в Кабміні приділяв увагу трьом основним напрямкам роботи:
- завершенню децентралізації;
- реформі ЖКГ;
- реформуванню будівельної сфери.
На посаді віцепрем'єра та міністра розвитку громад і територій Шмигаль пропрацював рівно місяць. Тому говорити про серйозні результати його роботи – важко.
Що відомо про призначення главою уряду?
Денис Шмигаль став прем'єр-міністром України 4 березня 2020 року. Його кандидатуру на розгляд Верховної Ради вніс президент Володимир Зеленський, а народні депутати підтримали це рішення 291 голосами "за".
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Сам Шмигаль перед призначенням наголосив, що буде виконувати на посаді прем'єра ті завдання, які президент Зеленський ставив перед попереднім Кабміном.
Ніхто з нас не прийшов на десятиліття, кожен із нас усвідомлює відповідальність. Очікування громадян величезні, терпіння закінчується, реформи потрібні на вчора, результат потрібен сьогодні,
– сказав Шмигаль.
Також політик назвав головні виклики та плани роботи уряду під його керівництвом:
- продовження децентралізації;
- створення сприятливого інвестиційнго клімату;
- здобуття енергоефективності;
- посилення економічного блоку: розбудова промисловості, аграрного сектору та інфаструктури;
- покращення якості медицини та освіти, підвищення рівня інформування українців;
- переглянути бюджет на 2020 рік – виплати та пенсії;
- зменшити видатки на посадовців;
- погасити заборгованість перед шахтарями;
- зміцнення національної безпеки та оборони;
- завершення війни на Донбасі та повернення анексованого Криму.
Дивіться відео промови Дениса Шмигаля:
Що вказано у декларації Шмигаля?
Декларацію Шмигаль подавав 4 березня 2020 року перед призначенням на посаду прем'єр-міністра України. У ній вказано дані за 2019 рік.
Шмигаль у 2019 році заробив 3,4 мільйони гривень. З них 230 тисяч становила зарплата на посаді голови Івано-Франківської ОДА, ще понад 3 мільйони – зарплата директора Бурштинської ТЕС та за сумісництвом консультанта у ТОВ "ДТЕК Східенерго".
Окрім того, родина Шмигалів тримав у готівці 235 тисяч доларів.
Нерухомість Шмигаля та його сім'ї:
- Житловий будинок площею 215 квадратних метрів у Львові;
- гараж площею 15,9 метра квадратних у Львові;
- 2 земельні ділянки площами 151, 458 метрів квадратних у Львові
- земельна ділянка площею 2200 метрів квадратних у селі Хоросниця, що в Мостиському районі на Львівщині.
- нежитлова будівля площею 417,2 метра квадратних у Кам'янці-Бузькій на Львівщині.
Що цікаво, сам Шмигаль не має автомобілів.
Водночас вже за 2024 рік Шмигаль задекларував 1 мільйон 160 тисяч гривень. Своїм єдиним джерелом доходу він вказав зарплату.
Цікаво, що його дружина, Катерина Шмигаль, задекларувала 8,5 мільйона гривень доходів у 2024 році. Зокрема:
- 7,4 мільйона гривень – дохід від підприємницької діяльності;
- 35 тисяч гривень – пенсія;
- 24 тисячі гривень – зарплата;
- 994 тисячі гривень – дохід від відчуження рухомого майна. (Ймовірно, йдеться про автомобіль Land Rover 2016 року випуску, який був у попередній декларації)
Крім того, у 2024 році вона заснувала власну компанію "Кадіс УА". Основний вид діяльності – "Надання в оренду й експлуатацію нерухомості".
Шмигаль зберігає 140 тисяч доларів готівкою та 207 тисяч гривень у банку. Дружина Катерина також має відкладені кошти. Мовиться про 242 тисячі доларів і 254 тисячі гривень готівкою, а також 626,9 тисячі гривень на двох рахунках у банку.
Зауважимо, що Шмигаль також вказав у декларації збереження його доньки Софії – понад 3 тисячі гривень.
Також Шмигаль з дружиною мають по одній земельній ділянці (2200 квадратних метрів кожна) у селі Хоросниця у Львівській області. Катерина Шмигаль також володіє земельною ділянкою (151 квадратний метр), будинком (215,9 квадратного метра) та гаражем (17,7 квадратного метра) у Львові. Ще одна земельна ділянка у Львові належить їй на 25% (площа 458 квадратних метрів).
Дивіться відео сюжету 24 Каналу про призначення Дениса Шмигаля прем'єр-міністром:
Дивіться відео: хто такий Денис Шмигаль
Якою була діяльність Шмигаля під час повномасштабного вторгнення?
Із початком повномасштабного вторгнення Росії Денис Шмигаль залишився на посаді прем’єр-міністра та продовжив виконувати свої обов’язки в умовах війни.
Зауважимо, що Шмигаль є рекордсменом за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 5 років).
Ще у вересні 2021 року він виступав за запровадження подвійного громадянства, за винятком Росії. Він вважав це кроком до зміцнення держави, однак ініціативу тоді не підтримали.
Після початку агресії Шмигаль неодноразово наголошував на загрозах, які несе Росія. У лютому 2023-го прем’єр рішуче висловився проти будь-якого перемир’я з країною-агресоркою. На його думку, це стане можливим лише після глибоких змін у самій Росії.
Саме під керівництвом Шмигаля уряд вніс до Верховної Ради законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов’язаних із Росією.
У травні 2024 року Шмигаль заявив про початок переговорного процесу щодо вступу України до Європейського Союзу та НАТО, а у червні він підтвердив, що Київ розпочав переговори про вступ.
Крім того, у серпні 2025 року прем’єр презентував нову ініціативу "Воюй або працюй", яка передбачає низку заходів для детінізації ринку праці. У жовтні Шмигаль оголосив про старт програми "Зроблено в Україні" на підтримку бізнесу. В межах ініціативи підприємці отримали кредити на 335 мільярдів гривень за програмою "5-7-9".
Що відомо про можливе призначення міністром оборони України?
У своєму вечірньому звернені 14 липня Володимир Зеленський запропонував Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони України.
Колосальний досвід Дениса Шмигаля точно буде корисним на позиції міністра оборони України – саме в цій сфері зараз максимум ресурсів країни, максимум завдань і дуже багато відповідальності. Розраховую на достатню підтримку народними депутатами нової конфігурації уряду України,
– заявив Зеленський.
Крім того, український лідер вже провів зустріч із першою віцепрем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, на якій запропонував їй очолити Кабмін.
Зауважимо, що за даними джерел Суспільного, новий склад уряду планують призначити 17 липня, а голосування за відставку попереднього заплановане на 16 липня.