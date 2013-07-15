Шмигаль зберігає 140 тисяч доларів готівкою та 207 тисяч гривень у банку. Дружина Катерина також має відкладені кошти. Мовиться про 242 тисячі доларів і 254 тисячі гривень готівкою, а також 626,9 тисячі гривень на двох рахунках у банку. 

Зауважимо, що Шмигаль також вказав у декларації збереження його доньки Софії – понад 3 тисячі гривень.

Також Шмигаль з дружиною мають по одній земельній ділянці (2200 квадратних метрів кожна) у селі Хоросниця у Львівській області. Катерина Шмигаль також володіє земельною ділянкою (151 квадратний метр), будинком (215,9 квадратного метра) та гаражем (17,7 квадратного метра) у Львові. Ще одна земельна ділянка у Львові належить їй на 25% (площа 458 квадратних метрів).