Пентагон назвав великим досягненням звільнення Херсона, але попередив про важкі бої

Українські військові продовжують успішно деокуповувати Південь країни. Але, як заявляють у Пентагоні, російські війська не збираються залишати решту окупованих територій.

Про це на брифінгу наголосив офіційний представник Пентагону. За його словами, на Україну ще чекають попереду важкі бої.

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Зима сповільнить контрнаступ ЗСУ

Чиновник зазначив, що зараз українські сили продовжують закріплювати досягнуті успіхи. Військові наразі розчищають деокуповані території від перешкод та мін, які залишили окупантами. Україна також оцінює збитки, завдані російськими військами перед їхнім відступом.

За його словами, з наближенням зими бойові дії в Україні можуть сповільнитися. Водночас плани підтримки США не сповільняться, оскільки ця підтримка залежить не від погоди, а від того, що, за словами українців, їм потрібно.

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