Фанатик Лукашенка Євген Шевченко допомагав ГУР: Буданов розкрив деталі
Джерело:"Різні люди"
Для протидії ворогу українська розвідка залучила одіозного депутата Євгена Шевченка. Він комунікував з Алєксандром Лукашенком, щоб Білорусь не вступила у війну з Україною.
Про це розповів глава ГУР МО Кирило Буданов. Він зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення розвідка використовувала всі можливі канали для комунікації з Білоруссю, зокрема депутатів.
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Як Шевченко допомагав ГУР
Буданов розповів, що одіозний нардеп Євген Шевченко, якого вигнали із зали Ради за те, що він прийшов туди у військовій формі, насправді працював на українську розвідку.
За словами глави ГУР, нардеп був залучений розвідкою, щоб побудувати комунікацію з Мінськом і не допустити вступу Білорусі у війну.
Ну, всі розуміють, це пан Євген Шевченко. Ми користуємося можливістю його комунікації, його зв'язками. В принципі, ніколи це сильно не приховували. І він ефективний у цьому процесі,
– сказав начальник розвідки.
Євген Шевченко співпрацював з ГУР: дивіться відео
Буданов додав, що Шевченко вже давно співпрацює з розвідкою і "жодного разу не відмовляв, коли до нього зверталися з певними проханнями".
Що відомо про скандального депутата
- Колишній "Слуга народу" неодноразово демонстрував прихильність до самопроголошеного президента Білорусі. Зокрема, в лютому 2021 року він відвідав "всебілоруські" збори Лукашенка.
- Крім того, під час активних протестів у Білорусі в серпні 2020 року Шевченко закликав пробачити Лукашенку "його гріхи". Депутат зухвало говорив, що білоруси протестують, бо їм начебто нудно. Крім того, парламентар облаяв білоруську опозицію.
- Згодом, наприкінці квітня того ж року, Шевченко знову поїхав у Білорусь, щоб зустрітися з самопроголошеним президентом. У "Слузі народу" тоді повідомили, що ця поїздка була приватною та власним коштом.
- За словами Шевченка, самопроголошений президент Білорусі нібито "передав через нього" послання до очільника України Володимира Зеленського.