Держдеп США засудив насильство у Казахстані

У Державному департаменті США стежать за протестами у Казахстані. Вашингтон засудив насильство на вулицях країни.

Відповідну заяву зробив речник Держдепу США Нед Прайс. До стриманості закликали і владу, і протестувальників.

Важливо Зачистка в Алмати та десятки жертв: хроніка подій у Казахстані 6 січня

За словами Прайса, всіх казахів закликали поважати та захищати конституційні інституції, права людини та свободу ЗМІ. Владу попросили відновити доступ до інтернету.

Ми закликаємо всі сторони знайти мирне вирішення надзвичайного стану,

– наголосив речник.

Інші реакції на події в Казахстані

В Організації Об'єднаних Націй теж зазначили, що стежать за ситуацією в Казахстані. Додали, що вона викликає занепокоєння.

У Євросоюзі також закликали казахів уникати дій, що можуть призвести до ескалації насильства. Також наголосили, що треба поважати право людей на мирний протест.

Останні новини з Казахстану

Протести у країні тривають з 3 січня. Вони почались з вимоги знизити ціни на газ.

Однак 5 січня мітингувальники висунули вимоги щодо оновлення влади, а демонстрації стали набагато масштабніші.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв закликав країни Організації Договору колективної безпеки (Білорусь, Вірменія, Киргизстан, Казахстан, Таджикистан і Росія) допомогти.

У ЗМІ заявили, що Росія нібито вже готова ввести війська в Казахстан.

У мережі опублікували моторошні кадри з моргу. Там лежать десятки жертв із вогнепальними пораненнями.

В Алмати зранку 6 січня почали зачистку від мітингувальників. На площі тривають перестрілки, а людей просять залишатись у безпечному місці.

Усі банки в Казахстані 6 січня призупинили роботу.

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