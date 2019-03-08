Держдеп США взяв на контроль справу журналіста Крутчака

Заступник Державного секретаря Джородж Кент взяв під контроль справу про підпал автомобіля журналіста Василя Крутчака, який не раз публікував резонансні матеріали про українських політиків.

Про це Крутчак повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Після підпалу мого автомобіля мені не вручили виписку про реєстрацію кримінального провадження і жодного разу мене ніхто нікуди додатково не викликав. Замість цього моєю ситуацією зацікавилися в посольстві США в Україні", – написав Крутчак.

Журналіст під час зустрічі з Кентом в деталях розповів свою ситуацію. Він згадав про те, що його намагалися пов'язати з Tinder-сканадом, розповів про те, що військова прокуратура без постанови суду провела обшук в його квартирі і досі не повернула особисті речі. Також Крутчак повідомив заступнику держсекретаря про погрози з боку військового прокурора Віталія Опанасенка.

"Також мною були названі прізвища всіх, хто намагається здійснювати на мене тиск, а це: Віталій Опанасенко (військовий прокурор), Анатолій Матіос (головний військовий прокурор), Серегій Лисенко (прокурор, звільнений через мою публікацію Банда "Лисих птахів"), Ольга Варченко (перший заступник Директора ДБР), Олександр Грановський (нардеп від БПП, який контролює вищезазначених осіб)", – написав Крутчак.

Журналіст додав, що кожне назване ним ім'я було записано Джорджем Кентом.

Під час зустрічі було обговорено питання і розслідування у справі Катерини Гандзюк.

"Як завжди, представники посольства США в Україні більше стурбовані питаннями нападу на громадян, ніж наші правоохоронці ... на жаль", – написав на своїй сторінці в Facebook юрист і активіст Масі Найєм.

Нагадаємо, автомобіль журналіста Василя Крутчака спалили 22 лютого 2019 року. Крутчак заявив, що 23 січня військовий прокурор Віталій Опанасенко погрожував йому побиттям і підпалом автомобіля, якщо він не припинить писати в соціальних мережах про нього і його родичів.

Раніше повідомлялося, що 31 липня 2018 року на активістку Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили кислотою. На початку листопада Гандзюк померла.