Питання держзради – це не Зеленський проти Медведчука, а Україна, – Кравчук

В Україні жодна людина з критичним мисленням не вірить у те, що Віктор Медведчук є жертвою політичного режиму. Водночас питання державної зради означає, що проти політика виступає не чинна влада, а Україна.
Джерело:24 канал
Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що якби суд не відправив Медведчука під домашній арешт, то у разі його взяття під варту, він міг би внести заставу. Як вона зауважила, суддя повинен визначити таку можливість.
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За Медведчука могли б внести заставу
За словами Кравчук, ніхто не сумнівається, що в такому випадку депутати від ОПЗЖ, які декларують мільйони готівки, внесли б за Медведчука будь-яку суму застави. Після цього політик міг би вже через кілька днів прийти у Верховну Раду й виступати з трибуни.
Він принаймні буде сидіти у своїй квартирі із золотими іконами й дуже складно буде зробити з нього жертву політичного режиму,
– заявила Кравчук.
Депутатка також наголосила, що відповідно до Кримінального процесуального кодексу, можливість не виходити під заставу є тільки у насильницьких злочинах.Довідка. Печерський райсуд Києва 13 травня обрав запобіжний захід
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За словами Кравчук, жодна людина зі здоровим глуздом не вірить у те, що Медведчук є жертвою політичного режиму.
"Питання державної зради – це не Іван Баканов, не Ірина Венедіктова, не Володимир Зеленський проти Медведчука, а держава Україна проти Медведчука", – наголосила депутатка.
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Справа Медведчука: коротко
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