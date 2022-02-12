"Деспоту диктують правила гри": чому Лукашенко ніяк не відчепиться від України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко регулярно видає нові заяви щодо України. Нещодавно він пригрозив, що російсько-українська війна триватиме 3 – 4 дні, але згодом передумав, зазначивши, що протистояння не буде.

З чим пов'язана подібна риторика Лукашенка та чому він регулярно згадує Україну – сайту 24 каналу розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.

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Заяви Лукашенка щодо України

Після того як Лукашенко заявив, що нібито він разом із Путіним розробив план операції ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку – 24 канал) у Казахстані, подібного продовження військово-політичної риторики у виконанні білоруського диктатора слід було чекати,

– сказав Магда.

За його словами, заяви Лукашенка щодо України "стали наступною ланкою у цьому ланцюжку вербального мілітаризму".

Водночас експерт не здивований. Він наголосив, що вся публічна риторика Лукашенка "безповоротно увійшла в кремлівське русло" ще в серпні – вересні позаминулого року.

Риторика Лукашенка змінилася ще у 2020 році / Фото Getty Images

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Лукашенку диктують правила гри

Євген Магда пояснив, що Олександр Лукашенко нині перебуває "в московському обозі".

Політичні зобов'язання, накладені Путіним, диктують мінському деспоту відповідні правила гри. Відтак, щойно російський керманич смикає білоруського вусаня за вуса, останній видає на-гора чергову ворожу заяву на нашу адресу,

– зазначив експерт.

Лукашенко отримує сигнали з Москви / Фото Getty Images

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