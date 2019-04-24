Детективи НАБУ обшукали помешкання віце-президента Федерації футболу України

Детективи Національного антикорупційного бюро обшукали будинок віце-президента Федерації футболу України Вадима Костюченка. Усе тому, що ФФУ підозрюється у корупційних схемах, зокрема в неправомірному використанні бюджетних грошей.

Про це повідомляє 24 канал на своєму Telegram-каналі.

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бшуки також відбулися на заводі з виробництва штучних газонів і в кількох фігурантів кримінальної справи, яку НАБУ розслідує з червня 2018 року.

В якій саме справі НАБУ влаштувало обшуки?

Два роки тому УЄФА дала Україні 4 мільйони євро для будівництва заводу, що вироблятиме штучні футбольні поля. Завод почала будувати фірма, пов'язана з головою ФФУ – депутатом від БПП Андрієм Павелком. Фірма-посередник Павелка штучно накрутила бюджет цього заводу. Коли ж УЄФА дізналася про оборудки, то була розлючена.

24 квітня НАБУ прийшло з обшуками до Костюченка, а далі можуть прийти і до самого Павелка.