Директор "Арени Львів" прокоментував перенесення гри збірної України через концерт Олега Винника

7 червня збірна України з футболу має зіграти перший домашній матч у відборі Євро-2020. За попередніми планами, гра має відбутися на "Арені Львів". Але їй на заваді може стати концерт Олега Винника.

В.о. директора "Арени Львів" Юрій Майборода у коментарі сайту 24 каналу спростував цю інформацію про можливість перенесення матчу збірної України через концерт Олега Винника. За його словами, вже оголошено тендер на заміну газону на стадіоні. Відтак він не бачить причин, чому б матч збірної України проти Сербії 7 червня слід було б перенести в інше місто.

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Нагадаємо, що за словами коментатора Ігоря Циганика, керівництво "Арени Львів" може відмовитися від матчу збірної, бо там може відбутися концерт Олега Винника. При цьому концерт запланований за 1 червня, у той час як матч – 7 червня. Ще одна причина, чому матч можуть перенести зі Львова – стан газону.

"Ніхто не готовий взяти на себе відповідальність, що газон на стадіоні буде готовий, щоб прийняти матч такого рівня. Ніхто не гарантує, що встигнуть поміняти цей газон", – заявив Ігор Циганик.

При цьому варто зазначити, що у Федерації футболу України поки не оголосили, де саме збірна України зіграє домашні матчі проти Сербії 7 червня та Люксембургу 10 червня. За словами Ігоря Циганика, штаб збірної хоче, щоб ці два матчі відбулися у Львові. Якщо ж не вдасться, тоді перший матч прийме Харків, а другий зіграють у Дніпрі. У той час у полтавській "Ворсклі" заявили, що до них звернулися представники ФФУ з питанням щодо проведення матчу проти збірної Люксембургу саме у Полтаві.

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Варто зазначити, що концерти, у тому числі за участі Олега Винника, не вперше стають на заваді футбольним матчам. 29 липня 2018 року був запланований матч одеського "Чорноморця" проти львівських "Карпат" на стадіоні "Чорноморець" в Одесі. Однак через те, що за день до цього на цьому ж стадіоні був запланований концерт Олега Винника, матч перенесли до Львова. Історія дещо повторилася 18 серпня. У цей день ФК "Львів" приймав донецький "Шахтар". "Городяни" свої домашні матчі проводять на "Арені Львів". Та матч з "гірниками" зіграли на стадіоні "Україна". Адже у той же день на "Арені Львів" відбув концерт "Українська пісня".

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