путін шукає шляхи сісти за стіл перемовин, – генерал-лейтенант
Глава кремля владімір путін намагається використати ядерний шантаж щодо Запорізької АЕС як спробу посадити Україну за стіл перемовин. Це є наслідком того, що росія так і не досягнула поставлених цілей, розпочавши повномасштабну агресію 24 лютого.
Попри те, що українське керівництво приділяє багато уваги розв'язанню питання навколо АЕС в Енергодарі, на компроміси з рф Київ не піде. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко.
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путін хоче домовлятися
За словами експерта, росія використовує Запорізьку АЕС у своїй пропагандистській діяльності, щоб добитися переговорів з Україною.
Через слабкість воєнно-політичне керівництво і путін вже місяць як шукають шляхи для того, щоб підштовхнути Україну сісти за стіл перемовин і добитися зупинення вогню, легітимізації захоплення українських земель у їх інтересах,
– зауважив Романенко.
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Україна на переговори не піде
Генерал-лейтенант переконаний, що на сьогодні влада не піде на перемовини з путіним, однак визнає, що Україна поки має зосереджуватися на інциденті навколо ЗАЕС.
Романенко додав, що розв'язати проблему з ядерним об'єктом можна лише разом із західними союзниками, щоб єдиним фронтом натиснути на рф.
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Загострення навколо ЗАЕС: що відомо
- 11 серпня російські війська вкотре обстріляли Запорізьку АЕС.
- Перед цим секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що загроза катастрофи на ЗАЕС – реальна. Спричинити її можуть саме російські війська.
- Генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав припинити вогонь по ЗАЕС та поблизу неї, а також повністю демілітаризувати периметр довкола атомної електростанції. Згодом заяву Гутерреша підтримали у США.
- Представник України в ООН Сергій Кислиця закликав увесь світ посилювати тиск на росію та вимагати від неї повної деокупації Запорізької АЕС.
- Водночас у МАГАТЕ заявили, що хочуть організувати місію на Запорізьку АЕС. Україна готова цьому сприяти.