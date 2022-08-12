путін шукає шляхи сісти за стіл перемовин, – генерал-лейтенант

Глава кремля владімір путін намагається використати ядерний шантаж щодо Запорізької АЕС як спробу посадити Україну за стіл перемовин. Це є наслідком того, що росія так і не досягнула поставлених цілей, розпочавши повномасштабну агресію 24 лютого.

Попри те, що українське керівництво приділяє багато уваги розв'язанню питання навколо АЕС в Енергодарі, на компроміси з рф Київ не піде. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

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путін хоче домовлятися

За словами експерта, росія використовує Запорізьку АЕС у своїй пропагандистській діяльності, щоб добитися переговорів з Україною.

Через слабкість воєнно-політичне керівництво і путін вже місяць як шукають шляхи для того, щоб підштовхнути Україну сісти за стіл перемовин і добитися зупинення вогню, легітимізації захоплення українських земель у їх інтересах,

– зауважив Романенко.

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Україна на переговори не піде

Генерал-лейтенант переконаний, що на сьогодні влада не піде на перемовини з путіним, однак визнає, що Україна поки має зосереджуватися на інциденті навколо ЗАЕС.

Романенко додав, що розв'язати проблему з ядерним об'єктом можна лише разом із західними союзниками, щоб єдиним фронтом натиснути на рф.

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